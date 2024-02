Barcelona ontsnapt aan nieuw puntverlies maar raakt wéér een speler kwijt

FC Barcelona is woensdagavond ontsnapt aan puntverlies in LaLiga. In eigen stadion waren de Catalanen met 1-0 te sterk voor middenmoter Osasuna door een treffer - zijn eerste in het roodblauw - van de Braziliaan Vitor Roque. Grote smet op de kleine zege was het uitvallen van , die al kort na het eerste fluitsignaal in tranen naar de kant moest met wat zich laat aanzien een spierblessure.

Barcelona werd vorige week door Athletic Club uitgeschakeld in de Copa del Rey en verloor afgelopen weekend het competitieduel met Villarreal. Bovendien maakte trainer Xavi Hernández na die laatste wedstrijd bekend na het seizoen op te zullen stappen. Om niet verder af te glijden op de ranglijst was een zege op Osasuna dus strikt noodzakelijk. Tegen de club uit Pamplona had Frenkie de Jong andermaal een basisplaats op het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

Al na vijf minuten moest Torres de strijd staken. Hij voegt zich daarmee in de uitpuilende ziekenboeg van Barcelona, waarin ook spelers als Marc-André ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi, Sergi Roberto en João Felix momenteel vertoeven. Torres werd vervangen door de jonge Fermín López. Een andere invaller, Vitor Roque, brak na een uur spelen de ban. Koud in het veld kopte hij een fijnbesnaarde voorzet met buitenkant-rechts van João Cancelo tegen de touwen. Amper vijf minuten later kwam Osasuna bovendien met een man minder te staan na een rode kaart voor Unai García.

Maar zelfs tegen tien man had het geplaagde Barcelona het nog lastig. De bezoekers roken aan een gelijkmaker, maar zagen Raúl Garcia een kwartier voor tijd de paal raken. Aan de andere kant werd een treffer van Robert Lewandowski, die dacht voor de 2-0 te zorgen, vanwege buitenspel geannuleerd.

Door de kleine zege staat Barcelona voorlopig derde in LaLiga, met een achterstand van acht punten op koploper Girona. Real Madrid staat tussen beide Catalaanse clubs op de tweede plaats en heeft een wedstrijd minder gespeeld; waardoor De Koninklijke virtueel aan kop gaat. Atlético Madrid volgt met drie punten minder dan Barcelona op plek vier; de club van Memphis Depay speelde eveneens een wedstrijd minder.