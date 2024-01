Van Hanegem benoemt het ‘grote verschil’ tussen PSV en Feyenoord: ‘Dat zegt gewoon heel veel’

Willem van Hanegem gelooft niet dat PSV zich van de wijs laat brengen door het gelijkspel bij FC Utrecht. De Eindhovenaren hoopten in de Domstad de achttiende competitiezege op rij in de wacht te slepen en daarmee de geschiedenisboeken in te gaan, maar moesten genoegen nemen met een punt (1-1). Van Hanegem verwacht echter dat het elftal van coach Peter Bosz desondanks met veel vertrouwen afreist naar De Kuip voor het bekertreffen met Feyenoord. Hij ziet een ‘groot verschil’ tussen de nummers één en twee in de Eredivisie.

Na zeventien opeenvolgende overwinningen in de Eredivisie hielden velen er nadrukkelijk rekening mee dat PSV zondagmiddag in De Galgenwaard ook de achttiende competitiewedstrijd in een zege om zou zetten. Zeker nadat Johan Bakayoko de Eindhovenaren binnen tien minuten op een 0-1 voorsprong had gezet. Maar FC Utrecht gaf zich niet zomaar gewonnen en hield dankzij een sterke tweede helft uiteindelijk aan verdiend punt over aan het duel met de koploper. Feyenoord profiteerde later op de middag van het eerste puntenverlies van PSV en Arne Slot moest na afloop meteen vragen beantwoorden over de komende kraker in De Kuip.

Van Hanegem heeft er met verbazing naar geluisterd. “PSV won een keertje niet en toen kreeg Slot de vraag of dat invloed zou kunnen hebben op de bekerwedstrijd van woensdagavond in De Kuip. Alsof ze in Eindhoven een karrenvracht aan overwinningen opeens zijn vergeten omdat ze onverhoopt een keer 1-1 hebben gespeeld”, zegt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. “PSV komt met net zoveel zelfvertrouwen naar Rotterdam als voor het gelijkspel in de Galgenwaard.” Dat zal voor een belangrijk deel ook gebaseerd zijn op de recente ontmoetingen in De Kuip. Na de winst van de Johan Cruijff Schaal in augustus was PSV een paar maanden later ook in competitieverband te sterk voor de regerend landskampioen (1-2).

Tijdens die competitiewedstrijd in Rotterdam-Zuid kon PSV geen beroep doen op zomeraanwinsten Noa Lang en Hirving Lozano. Beiden kampten destijds met een blessure. Zowel Lang als Lozano leek die middag echter niet gemist te worden. “Het grote verschil tussen PSV en Feyenoord vind ik de kwaliteit van de buitenspelers”, zegt Van Hanegem. “PSV heeft vier jongens op de flanken die min of meer gelijkwaardig zijn. Ze zijn allemaal beslissend. Zelfs zonder Lang en Lozano bleef de ploeg foutloos, dat zegt gewoon heel veel”, aldus De Kromme. Feyenoord-trainer Slot lijkt de ideale invulling van zijn voorhoede eindelijk gevonden te hebben. Hij wisselde de afgelopen maanden veel met Igor Paixão en Luka Ivanusec, maar in de eerste twee wedstrijden van 2024 had Paixão een basisspeler. Aan de andere kant krijgt Javairô Dilrosun het vertrouwen.