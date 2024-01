Zaakwaarnemer Hakim Ziyech laat van zich horen na opvallend gerucht

George Gardi, de zaakwaarnemer van , heeft gereageerd op een opvallend gerucht over de voetballer van Galatasaray. Volgens de journalist Ayhan Sensoy zou de entourage van Ziyech de clubleiding van de Turkse topclub zelf hebben verteld dat de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax alweer wil vertrekken. De international van Marokko maakte afgelopen zomer nog op huurbasis de overstap van Chelsea naar Galatasaray,

Ziyech verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Chelsea. De linkspoot beleefde een prima start in Londen en kwam onder Frank Lampard veel aan spelen toe, maar na het ontslag van het clubicoon en de aanstelling van Thomas Tuchel kwam hij er eigenlijk niet meer aan te pas. Ziyech werd twee jaar na zijn vertrek uit Amsterdam in verband gebracht met een rentree in de Johan Cruijff ArenA. Hij stond er zelf voor open, maar Ajax wilde hem alleen huren. Dat was voor zowel Chelsea als Ziyech geen optie. Een halfjaar later ging ook een tijdelijke transfer naar Paris Saint-Germain niet door, gevolgd door een afgeketste deal met Al-Nassr afgelopen zomer.

Artikel gaat verder onder video

Met een overgang naar Galatasaray kreeg Ziyech tóch zijn gewenste transfer. De voormalig smaakmaker van Ajax kwam tot op heden veertien keer in actie voor de Turkse grootmacht, scoorde vier keer en verzorgde twee assists, maar wordt in Turkije alweer in verband gebracht met een vertrek uit de hoofdstad. Galatasaray zou niet tevreden zijn over de prestaties van Ziyech en overweegt om de huurovereenkomst met Chelsea te beëindigen. Volgens Ayhan Sensoy heeft de entourage van Ziyech aan de clubleiding van Galatasaray doorgegeven dat de speler wil vertrekken. Diezelfde Sensoy citeert Gardi dinsdagmorgen op X. De zaakwaarnemer zou bovendien hebben gezegd dat Galatasaray niet voor ‘moeilijkheden’ zal zorgen.

Maar volgens Gardi zelf is van dat bericht helemaal niets waar. De zaakwaarnemer laat op Instagram van zich horen. In een bericht op Instagram Stories deelt hij een screenshot van de tweet van Sensoy, met daarboven in het rood de tekst ‘FAKE NEWS’. “Ik heb nooit iets over Ziyech gezegd en ik ken deze persoon niet”, leest het. Wat er waar is van de geruchten over het eventuele vertrek van Ziyech bij Galatasaray, zal de komende tijd moeten blijken. De Marokkaans international wordt door de club een gebrek aan effectiviteit verweten. Waar Ziyech onlangs in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United nog tweemaal trefzeker was én een assist leverde, was hij in zijn laatste zeven competitieduels bij slechts één doelpunt betrokken.