Afellay boort PSV'er de grond in: 'Met hem kun je niet aankomen in de Champions League'

Ibrahim Afellay is opnieuw kritisch op . In de ogen van Afellay speelde Ramalho zaterdagavond ondermaats in de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Bij Studio Voetbal licht Afellay zijn kritiek toe, waarna directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV aangeeft dat er momenteel geen plannen zijn om het aflopende contract van Ramalho te verlengen.

“De positie van Ramalho is de plek waar PSV zich moet versterken”, zegt Afellay. “Je kunt in de Champions League niet met Ramalho komen aanzetten. Dat is gewoon een bron van onrust.”

Artikel gaat verder onder video

De analist toont beelden van enkele spelsituaties tijdens Ajax – PSV om zijn punt kracht bij te zetten. Op meerdere momenten in de wedstrijd lijkt Ramalho het overzicht kwijt. “Hij weet totaal niet wat zich in zijn omgeving afspeelt. Hij is ook altijd verrast.” Het was opvallend hoe makkelijk Steven Bergwijn en Brian Brobbey soms ontsnapten aan Ramalho. “Hij loopt altijd achter de feiten aan.”

© Studio Voetbal

In de slotfase van de wedstrijd ging Ramalho in het strafschopgebied geen kopduel aan met Jorrel Hato, waardoor Hato de bal kon doorkoppen richting Kenneth Taylor, die een grote kans kreeg om de 2-1 te maken. "Hij gaat het duel niet eens aan! Hier komt gewoon een serieuze kans uit. Dit kost je punten. Op Europees niveau word je nog meer getest en krijg je betere spitsen tegenover je. Dan kun je niet met Ramalho centraal achterin gaan spelen.”

PSV-directeur Stewart hoort de kritiek aan. “Ik zal niet op individuen ingaan. Hij is onderdeel van onze selectie. Er zijn dingen die hij met zich meeneemt binnen onze selectie. Peter Bosz stelt hem niet voor niks op.”

Het is de vraag of PSV de noodzaak ziet om zich centraal achterin te versterken, zoals Afellay adviseert. “Met Bella-Kotchap, die lang geblesseerd is en over twee weken weer terug is, hebben we wel iemand die de concurrentiestrijd zal aangaan. Los van de verschillende posities, zullen we in de transferperiode kritisch kijken naar onze selectie”, aldus Stewart, die de vraag krijgt of Ramalho een aanbieding zal krijgen om zijn aflopende contract te verlengen. “Op dit moment niet. In de toekomst wel? Voor de groep zou dat zeer zeker kunnen.”