Berghuis uiterst kritisch op ploeggenoten: 'Hij stond er in z'n eentje voor'

Ajax-aanvoerder was donderdagavond na afloop van het heenduel met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League uiterst kritisch op het optreden van zijn ploeg. De Amsterdammers hielden aan de eerste ontmoeting met de Noren weliswaar een remise over, maar kwamen in de eigen Johan Cruijff ArenA erg zwak voor de dag. De bezoekers kregen bij vlagen alle tijd en ruimte om door de Amsterdamse linies heen te voetballen. Berghuis zag dat Jordan Henderson er op het middenveld alleen voor kwam te staan.

Berghuis schoot Ajax in de laatste minuut van de blessuretijd weliswaar beheerst op 2-2, maar was na afloop zeker niet tevreden over wat zijn ploeg de voorgaande twee uur had laten zien. “Ik ben wel teleurgesteld over het spel natuurlijk. Je komt nog goed weg met die penalty, rode kaart en late goal, maar we hebben gewoon echt slecht gespeeld”, liet Berghuis er voor de camera van ESPN geen misverstand over bestaan. “Bodø deed het goed, maar wij moeten gewoon dingen veel beter doen. Dat moeten we wederom gaan terugkijken en meenemen naar volgende week.”

Artikel gaat verder onder video

Ajax was er na de nederlaag bij sc Heerenveen van afgelopen zondag, maar zeker ook de prestaties in Europa voor de winterstop alles aan gelegen om in de thuiswedstrijd tegen de Noorse topclub goed voor de dag te komen. De Amsterdammers verzekerden zich in december ten koste van AEK Athene van overwintering in de Conference League, na een groepsfase in de Europa League waarin ze de ene na de andere kans weggaven. Heel veel grote kansen kreeg Bodø/Glimt donderdagavond weliswaar niet, maar het voetbalde zich bij vlagen wel heel makkelijk van de eigen helft af.

Berghuis denkt dat het deels te maken heeft met het feit dat Ajax in een andere formatie speelde. “Je speelt soort van met twee spitsen, dat is weer heel anders dan met één spits. Dat vraagt weer heel andere dingen.” Het drukzetten hield in elk geval niet over. De bezoekers hadden zeeën van ruimte om te voetballen. Ook Jordan Henderson slaagde er niet in zijn ploeg bij elkaar te houden. “Ik vond dat Jordan er op het middenveld in z’n eentje voor stond. Daardoor konden zij in de kantwisseling steeds díe middenveld vrij krijgen. Dat gevoel had ik. Ik moet het nog terugzien, maar vaak heb ik het wel goed in m’n hoofd. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan, nee”, aldus Berghuis.

Volgens de linkspoot - bij afwezigheid van Steven Bergwijn de eerste aanvoerder - probeerde Ajax de Noren wel degelijk vast te zetten. “Het vergt tijd en aanpassing als je met twee gaat drukzetten in plaats van met één. Je ziet dat we dat te weinig hebben gedaan waardoor we er nu zo uit komen te zien. Na drie, vier momenten slaat de twijfel toe in de ploeg, dat merk je. Dan weten we eigenlijk niet van elkaar of we nou naar voren gaan of niet. Doordat zij zo spelen komen wij zelf ook uit positie te spelen. Als we dan de bal krijgen, staan we niet meer zoals we moeten staan. Dan bepalen zij niet wat er gebeurt, maar Bodø. Dat kan natuurlijk niet hier in Amsterdam.”

Dankzij de benutte strafschop door Branco van den Boomen en de gelijkmaker van Berghuis werkt Ajax met nog een enigszins goede uitgangspositie toe naar de return in Noorwegen. Zeker als je je bedenkt dat de formatie van coach John van ’t Schip bij het ingaan van de blessuretijd nog tegen een 0-2 achterstand aankeek. De return is volgende week donderdag en begint om 18.45 uur.