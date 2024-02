Ajax-fans niet blij met nieuws over thuiswedstrijd tegen N.E.C.

Ajax-supporters zijn niet blij met het feit dat de KNVB Bas Nijhuis heeft aangesteld als leidsman voor de ontmoeting met N.E.C. komende zondag in de Johan Cruijff ArenA. De veelbesproken arbiter was vorige maand nog het mikpunt van kritiek in Amsterdam vanwege zijn optreden in de thuiswedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk.

De formatie van coach John van ’t Schip had afgelopen zondag de kans om AZ te passeren op de ranglijst. De Alkmaarders lieten een dag eerder op bezoek bij Almere City twee punten liggen, waardoor Ajax de vierde plaats kon overnemen. De recordkampioen leed in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen echter een pijnlijke nederlaag (3-2). Ajax heeft deze week dus wat recht te zetten. Om te beginnen donderdagavond in het heenduel met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. Een paar dagen later staat de ontmoeting met N.E.C. op het programma.

Hoewel de Amsterdammers eerst de thuiswedstrijd tegen de Noorse topclub goed door moeten komen, ging bij een aantal supporters maandagavond al de blik op komende zondag. De KNVB maakte bekend dat Nijhuis de leiding zal hebben over het duel tussen Ajax en N.E.C. Het is zeker niet de eerste keer dit seizoen dat Nijhuis een wedstrijd van Ajax fluit. Zo stond de ontmoeting tussen Almere City en Ajax op 12 november ook al onder leiding van de Tukker. Het optreden van Nijhuis in die wedstrijd was bij de Amsterdamse achterban onderwerp van gesprek. Ajax schreeuwde in de tweede helft om een strafschop na een duw van Peer Koopmeiners in de rug van Kenneth Taylor, maar de arbiter wilde er niks van weten.

In de blessuretijd kreeg Almere City wél een strafschop na een wilde overtreding van Benjamin Tahirović. Die werd benut, waardoor Ajax twee dure punten liet liggen in Flevoland. Nijhuis was onlangs nog te gast in de Johan Cruijff ArenA. Hij had de leiding over Ajax - RKC Waalwijk, een wedstrijd die de thuisploeg wél wist te winnen (4-1). Het optreden van Nijhuis viel desondanks opnieuw niet in de smaak bij de Amsterdammers. Vooral een moment tussen RKC-aanvoerder Michiel Kramer en de scheidsrechter zorgde voor veel boze reacties. Kramer werkte Tahirović op een merkwaardige manier naar de grasmat. Nijhuis zocht vervolgens wel even contact met de aanvaller, maar het spel liep ondertussen ‘gewoon’ door. Nijhuis deed het uiteindelijk zelfs af met een glimlach.

Over vijf dagen is de leidsman opnieuw te gast in Amsterdam, nu voor het treffen tussen Ajax en N.E.C. Ajax-fans kijken niet bepaald uit naar de komst van Nijhuis. “Krijg spontaan geen zin meer om te gaan. Geen idee waarom”, reageert iemand onder een tweet van Ajax Life. “Ook dat nog”, reageert een ander. De thuiswedstrijd tegen N.E.C. is er voor Ajax een die gewonnen moet worden. De voorsprong op de Nijmegenaren is ‘slechts’ zes punten en een week later staat de topper tegen AZ op het programma. Van ’t Schip en zijn manschappen kunnen zich in de aanloop naar het duel in Alkmaar geen puntenverlies veroorloven.