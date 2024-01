Ajax-fans walgen van onderling moment Nijhuis en Kramer: 'KNVB, kijken we even mee?'

Ajax boekte zondagavond weliswaar een ruime overwinning op RKC (4-1), maar overtuigend was het ook tegen de Waalwijkers niet wat de formatie van coach John van ’t Schip liet zien. Het spel van hun favoriete ploeg vormde voor de Ajax-supporters echter niet de grootste bron van irritatie. Dat was het optreden van Bas Nijhuis. Vooral een onderling moment met RKC-spits schoot bij menig Ajax-fan in het verkeerde keelgat.

Op X gaan beelden rond van een opvallend moment halverwege de eerste helft. Daarop is te zien dat Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic en Kramer een pittig duel uitvechten, waarbij Kramer de Ajacied uiteindelijk naar de grond werkt. Dat doet hij op een manier die je niet vaak ziet tijdens een voetbalwedstrijd. De bal bleef weliswaar in bezit van Ajax, maar op X spreekt een aantal supporters van de Amsterdamse club z’n walging uit over de reactie van Nijhuis. De scheidsrechter zocht wel even contact met Kramer, maar het spel liep ondertussen ‘gewoon’ door. Hij deed het uiteindelijk zelfs af met een glimlach.

Je kan ook gewoon je werk doen er voor fluiten, Nijhuis. Of ff niet omdat maatje Kramer de dader is? Op deze manier blijf je natuurlijk gewoon een hele matige scheids.

pic.twitter.com/U9k1dRQrCW — 𝑨𝑱𝑨𝑪𝑰𝑬𝑫™ 🎭 (@byAjacied) January 22, 2024 Gelukkig hebben Nijhuis en Kramer het weer erg gezellig samen…ga gvd gewoon fluiten joh irritant mannetje…#ajarkc — Ruud (@ruudvdmeijden) January 21, 2024 Dus als je Kramer heet en Nijhuis fluit, mag je dus een nekklem gebruiken. Zal het zaterdag ook proberen. #ajarkc — Bruce Blanchard (@brucepblanchard) January 21, 2024 @KNVB kijken we even mee. Nijhuis is niet meer neutraal. Spelers als Kramer komen er mee weg! https://t.co/oACJOz0BgB — ❌❌❌ Ajaxpoll (@ajaxpoll) January 22, 2024

Dat is niet het enige opvallende moment van Nijhuis zondag in de Johan Cruijff ArenA. De arbiter - die vanwege zijn manier van fluiten en optredens bij Vandaag Inside al regelmatig het mikpunt van kritiek is geweest - nam voorafgaand aan de aftrap uitgebreid de tijd om met ‘fans’ op de foto te gaan. “Onderdeel van de warming-up van Bas Nijhuis: selfies”, schreef auteur Sander Zeldenrijk zondag op X.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Nijhuis onder een vergrootglas ligt bij Ajax-supporters. Zij konden er in november al met hun hoofd niet bij dat de leidsman weigerde om Ajax een strafschop te geven in het uitduel met Almere City na een vermeende overtreding op Kenneth Taylor. Almere City kreeg in blessuretijd wél een pingel, waardoor Ajax in Flevoland dure punten liet liggen.