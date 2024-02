Ajax hoopt op bekerzege van aartsrivaal Feyenoord

AZ verloor woensdag weliswaar van Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB Beker, maar zal in het restant van het toernooi vermoedelijk duimen voor de Rotterdammers. Ook FC Twente en Ajax kunnen voordeel halen uit een uiteindelijk bekertriomf van Feyenoord. Dat heeft te maken met de verdeling van de tickets voor Europees voetbal.

Hoe worden de Europese tickets normaal gesproken verdeeld?

De kampioen en de Eredivisie en de nummer twee plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League. De nummer drie begint in de derde voorronde van de Champions League; de nummer vier gaat de tweede voorronde van de Europa League in. De nummers vijf tot en met acht strijden in de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. De bekerwinnaar gaat de groepsfase van de Europa League in.

Europese tickets als Feyenoord de beker wint

Als de bekerwinnaar zich via de Eredivisie plaatst voor de Champions League, zoals Feyenoord lijkt te gaan doen, dan verandert de verdeling. Het Europa League-groepsfaseticket voor de bekerwinnaar gaat dan naar de nummer vier van de Eredivisie. De nummer vijf stroomt dan in de tweede voorronde van de Europa League in en ontloopt dus de play-offs, die zullen gaan tussen de nummers zes tot en met negen. Dat zou dus voordelig zijn voor FC Twente, AZ en Ajax, die in ieder geval zeker weten dat ze de play-offs zullen ontlopen als ze eindigen in de top vijf. Ook de ploegen in de middenmoot hopen op succes van Feyenoord, omdat de negende plek (in plaats van de achtste) dan al volstaat voor play-offdeelname.

Europese tickets als Feyenoord de beker niet wint

Als SC Cambuur, NEC, Fortuna Sittard of FC Groningen de beker wint, dan gaat die club de groepsfase van de Europa League in en geldt de ‘normale’ ticketverdeling in de Eredivisie. Oftewel: de nummer vier gaat de tweede voorronde van de Europa League in, de nummers vijf tot en met acht strijden in de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Hier zou alleen verandering in komen als NEC voor een daverende verrassing zorgt door in de top drie te eindigen in de Eredivisie. De club staat momenteel zevende en is bezig aan een enorme opmars.

Verdeling Europese tickets volgens de huidige stand:

1. PSV (groepsfase Champions League)

2. Feyenoord (groepsfase Champions League)

3. FC Twente (derde voorronde Champions League)

4. AZ (tweede voorronde Europa League)

5. Ajax (play-offs om ticket tweede voorronde Conference League)

6. Go Ahead Eagles (play-offs om ticket tweede voorronde Conference League)

7. NEC (play-offs om ticket tweede voorronde Conference League)

8. PEC Zwolle (play-offs om ticket tweede voorronde Conference League)