Ajax kreeg nul op het rekest: ‘Zijn huidige club wilde hem niet daarvoor laten gaan’

Ajax maakte op donderdag 18 januari weliswaar de komst van Jordan Henderson wereldkundig, maar hoopte zich in het restant van de winterse transferwindow te versterken met nóg een ervaren kracht. De Amsterdammers hadden daarbij hun ogen gericht op een terugkeer van . De Argentijn verruilde Ajax in de zomer van 2022 voor Olympique Lyonnais en werd een paar maanden geleden al gelinkt aan een rentree in de Johan Cruijff ArenA, maar ook in de afgelopen transferwindow kwam het dus niet tot een hereniging.

John van ’t Schip stak in de aanloop naar én tijdens de winterse transferperiode zijn wensen niet onder stoelen of banken. De interim-hoofdtrainer hoopte dat de club minstens één ervaren speler aan zijn selectie zou toevoegen. Het liefst een middenvelder. Ajax kwam in die zoektocht uit bij Henderson, die een halfjaar na zijn verhuizing van Liverpool naar Al-Ettifaq alweer wilde vertrekken uit Saudi-Arabië. Henderson zette in Amsterdam zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar. Van ’t Schip is erg verheugd met de aanwezigheid van de Engelsman, maar zal balen dat het Ajax niet is gelukt om nóg een routinier binnen te halen.

De opvolger van de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn deelde na afloop van het uitduel met Heracles Almelo de wens om nóg een ervaren speler te willen verwelkomen. “Zo informeerde Ajax naar de diensten van Tagliafico”, schrijft Het Parool vrijdagmorgen. “De linksback van Olympique Lyon speelde eerder in Amsterdam, maar zijn huidige club wilde hem niet laten gaan voor het bod dat Ajax voor ogen stond.” Steijn hoopte Tagliafico afgelopen zomer al te kunnen verwelkomen, maar toenmalig Sven Mislintat ging voor andere opties. Een paar maanden later bleek de Zuid-Amerikaan om financiële redenen dus niet haalbaar voor Ajax.

“De financiële situatie van de club liet het niet toe dat er na de komst van Henderson grote bedragen werden uitgegeven zonder dat er een speler werd verkocht”, zo klinkt het. Chuba Akpom had Ajax in de laatste uren van Deadline Day nog kunnen verlaten. Nottingham Forest wilde op de valreep nog werk maken van zijn komst, maar kwam er met Ajax niet uit over de voorwaarden. “Mede doordat Ajax te weinig tijd had om een nieuwe speler aan te trekken, ketste de deal af”, schrijft Het Parool. De transferperiode mag dan wel ten einde zijn, dat wil niet zeggen dat Ajax op korte termijn geen deal gaat sluiten. “De club heeft al geld gereserveerd voor de opwaardering van het contract van Jorrel Hato in de komende maanden.” De verdediger is nu nog in het bezit van een jeugdcontract.