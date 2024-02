Ajax liet om één reden zestig miljoen euro liggen voor inmiddels vertrokken Ajacied

Ajax heeft in het verleden kunnen verkopen voor een bedrag van zestig miljoen euro, zo heeft zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen zondagochtend bevestigd in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Ajax maakte uiteindelijk de beslissing om Álvarez niet naar het geïnteresseerde Chelsea te laten gaan, aangezien de club geen vervanger in huis had.

"Chelsea wilde heel ver gaan", begint Van Kooperen in de uitzending van Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Ze wilden er alles aan doen om hem naar Chelsea te halen. Ajax had alleen geen vervanger klaar staan, dus wilden ze niet meewerken want ze vonden Champions League-voetbal heel belangrijk". weet Van Kooperen, die uiteindelijk de vraag van ESPN-presentator Milan van Dongen kreeg wat voor bedrag Chelsea op tafel wilde leggen voor Álvarez: "Ze gingen tot zestig miljoen", onthult Van Kooperen. Het 'hoge' bedrag zorgt voor verbazing bij Van Dongen en Hans Kraay junior.

Uiteindelijk lieten de Amsterdammers de Mexicaan niet gaan naar de Engelse grootmacht, maar bleef Álvarez bij Ajax. Afgelopen zomer maakte de verdedigende middenvelder wél zijn gewenste transfer en vertrok hij alsnog naar Londen. West Ham United bereikte voor een bedrag van ongeveer veertig miljoen euro een akkoord met Ajax en nam de middenvelder, net zoals Mohamed Kudus, over van de huidige nummer vijf van de Eredivisie.