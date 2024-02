Ajax ruikt bloed na ongelooflijke wanprestatie van AZ tegen Almere City

AZ heeft de reeks competitiewedstrijden zonder zege uitgebreid naar zes. Op bezoek bij Almere City FC bleef het 0-0 in een wel heel matige vertoning. De thuisclub sprokkelde weer een puntje en komt zodoende weer een stapje bij het grote doel: handhaving in de Eredivisie. Als Ajax zondag wint van sc Heerenveen nemen de Amsterdammers de vierde plaats in de Eredivisie over van AZ.

Ten opzichte van de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen woensdag keerde Evangelos Pavlidis weer terug van een schorsing en ontbrak Dani de Wit juist om die reden. Er waren ook basisplaatsen voor Jayden Addai en de in de winterstop aangetrokken Kristijan Belic, Alexandre Penetra en Ernest Poku begonnen daardoor op de bank. Bij Almere City was de niet fitte Danny Post er niet bij. De deze week aangetrokken Bosniër Adi Nalić zat nog niet bij de wedstrijd selectie.

De laatste overwinning van AZ dateert alweer van 9 december 2023 toen er met 4-1 van Almere City werd gewonnen. Daarna volgt nu een serie van zes competitiewedstrijden zonder Eredivisie-zege. Almere had deze reeks juist in het begin van de competitie toen er vijf keer werd verloren en één keer gelijkgespeeld. Daarna kenden de Flevolanders weer eer reeks van zes duel zonder nederlaag.

Almere City FC speelt no-nonsens voetbal. Veelal wordt de lange bal gehanteerd en volgen ver op de helft van de tegenstander de duels om de tweede bal. Bij AZ krijgt de nieuwe trainer Maarten Martens zijn ploeg ook nog niet echt aan het voetballen. De thuiswedstrijd tegen Feyenoord was hoopgevend, nu ging de ploeg van de Belg te veel mee in het spel van de thuisclub. Inclusief de tweede helft tegen Feyenoord en de wedstrijd voor de beker tegen de Rotterdammers heeft AZ nu in twee en een halve wedstrijd nauwelijks kansen weten te creëren.

Meteen na rust wel een goede kans voor Pavlidis die zijn inzet gekeerd zag worden door Almere-keeper Nordin Bakker. AZ hanteerde een wat hoger baltempo dan voor rust, maar ging toch snel weer mee in het spel van Almere. Over en weer veel kleine overtredingen en irritaties. Kansen bleven schaars.

Volgende week speelt AZ uit bij Fortuna Sittard, daarna komt, concurrent voor de vierde plaats, Ajax op bezoek in Alkmaar.

Almere City FC gaat komende zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle en ontvangt een week later Feyenoord.