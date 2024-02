Van 't Schip onder vuur na stevige uitspraken: 'Ik vind dat écht ongekend'

Ajax-trainer John van ’t Schip is het mikpunt van kritiek na zijn stevige uitspraken over Ar’Jany Martha. De jonge vleugelspeler kwam afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen NEC nog als invaller binnen de lijnen, maar behoort niet tot de selectie voor de tweede ontmoeting met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. Kees Luijckx, Yordi Yamali en Kees Kwakman hebben zo hun bedenkingen over de beweegredenen van de oefenmeester.

Van ’t Schip verbaasde tijdens zijn eerste wedstrijd als interim-hoofdtrainer van Ajax tegen FC Volendam vriend en vijand door Martha op te stellen als linksback. De Amsterdammers telden in de zomer nog flinke bedragen neer om Gastón Ávila en Borna Sosa naar de Johan Cruijff ArenA te halen, maar het was de jonge Martha die de voorkeur kreeg op de linksbackpositie. Hij mocht vervolgens nog een aantal keer opdraven op die positie. Tegen NEC viel hij in als rechtsbuiten, maar maakte hij een hele zwakke indruk. Voor Van ’t Schip reden om hem niet mee te nemen naar Noorwegen.

“Of het pijnlijk is voor zo’n jongen? Zeker, maar dat hoort ook bij het proces waar hij in zit. We zijn een professionele club, geen liefdadigheidsinstelling waar je zomaar wordt meegenomen. Je moet presteren en goed spelen. Dat deed hij duidelijk niet”, waren de harde woorden van Van ’t Schip woensdagavond op de persconferentie. Die schieten bij Yamali in het verkeerde keelgat. Luijckx denkt dat Van ’t Schip de ‘makkelijkste’ speler pakt als voorbeeld. “Als dat zo is, dan is dat toch wel het allerzwakste wat een trainer kan doen”, reageert Yamali in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Een rechtsbuiten van Jong op linksback zetten en die een paar weken later slachtofferen in een hemeltergend Ajax. Ik vind dat écht ongekend.”

Kwakman is van mening dat het veel meer indruk had gemaakt als Van ’t Schip ervoor had gekozen om een ‘grotere’ naam buiten zijn selectie te houden, bijvoorbeeld Sosa na zijn slechte optreden in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. “Hij had dan moeten zeggen: hoe jij in het veld loopt en er een beetje achteraan sjokt, dat kan echt niet”, aldus Kwakman, die Martha overigens wel ‘heel slecht’ zag invallen tegen NEC. “Ik heb het idee dat het gewoon nog een jeugdspeler is. Hij is zó dun en fysiek helemaal nog niet klaar.” Yamali sluit zich aan bij de woorden van Kwakman en denkt dat Van ’t Schip een veel sterker statement had kunnen maken. “Pak iemand die wat ouder of gerichter is. Er worden week in, week uit heel weinig voldoendes behaald bij Ajax. Wat heeft dit dan voor zin? De begeleidende tekst maakt het erger. Je had hem ook niet kunnen meenemen en daar niks over kunnen zeggen. Dan was er niet zoveel aan de hand.”