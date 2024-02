Van ’t Schip noemt belangrijkste opdracht voor Ajax in drukke transferzomer

John van ’t Schip verwacht dat Ajax een drukke transferzomer tegemoet gaat. De Amsterdammers haalden vorige maand in de persoon van weliswaar hun gewenste ervaren middenvelder binnen, maar Van ’t Schip weet dat er nog veel meer moet gebeuren om de balans in de selectie terug te krijgen.

Het was een publiek geheim dat Ajax zich in januari wilde versterken met een controlerende middenvelder, die naast veel kwaliteit ook veel ervaring met zich meebracht. De naam van Marten de Roon viel meermaals, maar de Nederlands recordkampioen kwam in de zoektocht naar zo’n type speler uiteindelijk uit bij Henderson. De Engelsman had het na een paar maanden alweer gezien in Saudi-Arabië en hunkerde naar het leven in Europa. Ajax maakte dankbaar gebruik van de situatie en haalde de voormalig Liverpool-aanvoerder met veel bombarie naar de Johan Cruijff ArenA.

Dat de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie een speler als Henderson goed kan gebruiken, maakten de eerste maanden van dit seizoen wel duidelijk. De jonge spelersgroep zakte meermaals door het ijs en er was binnen het veld niemand die de rust en balans kon bewaken. Van ’t Schip trof bij zijn aanstelling als interim-hoofdtrainer eind oktober dan ook een ‘getraumatiseerde’ selectie aan. Dat is logisch, stelt hij in gesprek met Ajax Life. “De resultaten vielen tegen, de positie op de ranglijst was beroerd en het spel kwam niet uit de verf. Maar de spelers konden niet zoveel doen aan dat negatieve sentiment, omdat de selectie simpelweg niet in balans was.”

De komst van Henderson is voor Ajax een stap in de goede richting, maar de club had in de afgelopen transferwindow graag nog een ervaren kracht naar Amsterdam gehaald. De naam van Nicolas Tagliafico viel, maar een terugkeer van de Argentijnse vleugelverdediger bleek niet realistisch. Ajax zal de zoektocht naar routine na dit seizoen een vervolg geven om de spelersgroep weer in balans te krijgen. “We proberen daar nu verandering in te brengen. Bijvoorbeeld met de komst van Henderson. Ook in de zomer moet er het een en ander gebeuren om de balans zo veel mogelijk te herstellen”, weet Van ’t Schip.

Goede resultaten

Onder Van ’t Schip hebben de Amsterdammers in elk geval de weg omhoog ingezet op de ranglijst. Waar ze na de 5-2 nederlaag tegen PSV op 29 oktober nog op een historische achttiende en laatste plaats stonden, vinden ze zich inmiddels terug op de vijfde plaats met evenveel punten als nummer vier AZ. “Het goede gevoel komt vanzelf wanneer je resultaten neerzet”, zegt Van ’t Schip. “Dat gebeurde gelukkig. Dat proces moeten we continu blijven aanscherpen. Iedereen is daar op een goede manier mee bezig.” Ajax zette afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV voor het eerst dit seizoen een goed resultaat neer in een nationale topper. Van ’t Schip en zijn manschappen zullen het gelijkspel tegen de koploper zondag een goed vervolg willen geven op bezoek bij sc Heerenveen.