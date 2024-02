Van 't Schip krijgt tip: 'Zeker bij blessures van Bergwijn en Berghuis lijkt Ajax-selectie meer gemaakt voor...'

Het valt niet uit te sluiten dat Ajax-trainer John van ’t Schip het donderdagavond in de return tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League over een volledig andere boeg gaat gooien. De Amsterdammers missen naast aanvoerder Steven Bergwijn mogelijk ook Steven Berghuis en dat lijkt Van ’t Schip te dwingen voor een ander systeem te kiezen. Ajax-watcher Johan Inan denkt dat 5-3-2 de beste strijdwijze is voor de huidige selectie, maar plaatst er wel een grote kanttekening bij.

Ajax hield aan het heenduel met Bodø/Glimt weliswaar een remise over, maar vraag niet hoe. Het drukzetten door de Amsterdammers klopte zoals wel vaker dit seizoen van geen kanten en de Noren vonden bijna moeiteloos de vrije man. Dat gold een paar dagen later ook voor NEC. Het elftal van trainer Rogier Meijer - dat negen dagen eerder nog verloor bij RKC Waalwijk - was het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij in de Johan Cruijff ArenA. Niet voor niks zei Van ’t Schip na afloop dat het moment dat hij het anders kan doen ‘dichterbij’ kan komen. Volgens de trainer is dat afhankelijk van hoe snel spelers weer beschikbaar zijn.

Daarmee doelde Van ’t Schip ongetwijfeld op Bergwijn en Berghuis. Bergwijn komt deze maand echter niet meer in actie, terwijl Berghuis na het missen van NEC-thuis ook voor de return in Noorwegen nog een groot vraagteken is. Het heeft er dus alle schijn van dat Ajax het donderdagavond over een andere boeg gaat gooien. Volgens Inan zijn er meerdere opties, waaronder 4-2-2 en 5-3-2. “Mag dat? Het systeem is toch heilig bij Ajax? Nou, dat het doel de middelen in Amsterdam ook best heiligt, bleek twee jaar geleden wel”, schrijft Inan in het Algemeen Dagblad. De clubwatcher is niet vergeten dat toenmalig trainer Erik ten Hag noodgedwongen ging spelen met een ruit op het middenveld en twee spitsen.

“Reden voor Van ’t Schip om nu op zo’n formatie uit te komen, is dat hij dan zowel clubtopscorer Brobbey als supersub Chuba Akpom kwijt kan”, schrijft Inan. “Laatstgenoemde bleek dit seizoen geen diepe spits én geen nummer 10.” Volgens de verslaggever heeft Van ’t Schip in een 4-4-2 ook het voordeel dat hij een extra middenvelder kan opstellen. “Waar Van ’t Schip capabele vleugelspitsen mist, is het op het middenveld juist dringen. Daar kan de trainer er dus eentje extra kwijt. Ook niet onbelangrijk: vastzetten en afjagen, wat Ajax maar niet fatsoenlijk lukt met drie aanvallers, is in een tactiek met twee spitsen vaak minder complex omdat veel tegenstanders met vier verdedigers spelen en elke Ajacied daardoor praktisch tegen zijn man aanloopt.”

5-3-2

John van den Brom adviseerde Ajax afgelopen zondag in Studio Voetbal om terug te zakken en de as dicht te houden. Volgens Inan gaat dat laatste ‘nog beter’ met drie centrale verdedigers en middenvelders. Kiezen voor 5-3-2 is daarom zo gek nog niet. “Ook dan kan Van ’t Schip naast Brobbey een extra spits of middenvelder kwijt. En wat te denken van haast overbodig geworden wingbacks als Borna Sosa en Anton Gaaei, die eens naar hartenlust de flank kunnen bestrijken. En Van ’t Schip kan - naast Sutalo - zowel Rensch als Hato op hun favoriete plek neerzetten.” Inan ziet voordelen genoeg in een 5-3-2-systeem, maar noemt tegelijkertijd een groot nadeel. “Een rigoureuze switch behoeft ook meer training.”

Volgens Inan was de winterstop een ‘veel logischer’ overstapmoment geweest. Hij denkt desondanks dat 5-3-2 het beste bij de huidige selectie past. “Ajax bouwt onder clubman Van ’t Schip graag met drie verdedigers op, maar in 5-3-2 verandert de bezetting dusdanig dat bijvoorbeeld nieuwe patronen in de opbouw geslepen moeten worden. Dat is bij inzakken in 4-3-3 of schakelen naar 4-4-2 minder het geval. Zeker bij blessures van captains Bergwijn en Berghuis lijkt de selectie van Ajax meer gemaakt voor 5-3-2”, zo klinkt het.