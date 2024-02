Van den Brom adviseert Ajax drastische maatregel: 'Ze moeten als deze Eredivisieclub gaan spelen'

John van den Brom acht het verstandig als Ajax er komende donderdag in de return tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League voor kiest om te gaan inzakken. De Noren voetbalden de formatie van coach John van ’t Schip in de heenwedstrijd bij vlagen van het kastje naar de muur. Van den Brom zou het niet gek vinden als Ajax een voorbeeld neemt aan RKC Waalwijk.

Het elftal van trainer Henk Fraser slaagde er zondagavond bijna in om met een man minder een punt te pakken bij Feyenoord. Een doelpunt van Mats Wieffer in de laatste tien minuten van de wedstrijd bezorgde de regerend landskampioen alsnog drie punten, maar van harte ging het zeker niet. RKC hield de poorten lang goed gesloten en de ploeg van coach Arne Slot had het er maar moeilijk mee om een opening te vinden. Gek was het niet dat de enige treffer van de avond viel uit een hoekschop. Van den Brom adviseert Ajax om donderdag op dezelfde manier als RKC te gaan spelen. “Ik zou gaan inzakken”, zei de voormalig trainer van onder meer Vitesse en AZ zondagavond in Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van den Brom is dat niet ‘des Nederlands’ en ‘zeker niet des Ajax’, maar is het mogelijk wel de beste manier om in Noorwegen tot een goed resultaat te komen. Van den Brom kan het weten. Als trainer van Lech Poznan stond hij vorig jaar nog tegenover Bodø/Glimt, eveneens in de tussenronde van de Conference League. De heenwedstrijd in Noorwegen eindigde in een doelpuntloos gelijkspel en thuis werd er met 1-0 gewonnen. “Ze moeten de as met veel mensen dichtmaken. Dat hebben wij vorig jaar ook goed gedaan vind ik. Als je dat doet tegen Bodø, dan weet je ook dat je zelf kansen gaat krijgen in de omschakeling. Zeker met een spits als Brobbey, die als aanspeelpunt heel erg sterk daarin is”, aldus Van den Brom.

Van den Brom hoopt in elk geval dat Ajax geleerd heeft van het heenduel met de Noren. De manier van drukzetten door de huidige nummer vijf van de Eredivisie klopte in die wedstrijd van geen kanten. De bezoekers konden daardoor zonder al teveel moeite de vrije man vinden. “Bodø is een goede ploeg. Als je ze onder druk probeert te zetten, wat Ajax niet goed deed vond ik, kunnen ze zich er vrij makkelijk onderuit spelen”, zag Van den Brom. “Maar als je ze de bal geeft en je wacht… Verdedigend zijn ze ook niet zo sterk. We hebben het natuurlijk niet over een absolute topploeg in Europa.”