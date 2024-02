Verweij komt snel met update over Akpom: Ajax kan winst maken op Engelsman

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf heeft kort na het nieuws van Fabrizio Romano over de interesse van Nottingham Forest in tekst en uitleg gegeven over het Engelse voorstel. Volgens de verslaggever wil de huidige nummer zestien van de Premier League de Amsterdamse zomeraankoop huren met een optie tot koop. Die optie kan ‘eventueel’ een verplichte worden, waardoor Ajax uiteindelijk een hoger bedrag kán ontvangen dan het een paar maanden geleden zelf betaalde voor de komst van Akpom.

Ajax leek een rustig slot van de winterse transferwindow tegemoet te gaan, maar in de laatste uren lijkt er toch nog van alles te gaan gebeuren. Volgens Romano onderzoekt Nottingham Forest de mogelijkheid om Akpom tóch nog over te nemen van Ajax. De Italiaanse transfergoeroe schreef in zijn bericht niet hoe en wat, maar met die informatie is Verweij niet veel later gekomen. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf gaat het om huren mét een optie tot koop. “De Amsterdammers kunnen een bedrag van in totaal ruim 15 miljoen euro incasseren”, zo klinkt het.

Verweij schrijft dat Ajax met de ‘last minute’ interesse vanuit Engeland voor een ‘lastige keuze’ wordt gesteld. De clubwatcher schreef woensdagmorgen nog dat voor Akpom enkel clubs die hem wilden huren zich hadden gemeld in Amsterdam, maar dat een vertrek op huurbasis voor Ajax geen optie was. “In principe wil de Eredivisionist niemand meer laten gaan, maar het bod van Forest is hoger dan het bedrag dat Ajax afgelopen zomer aan Middlesbrough betaalde: maximaal 14,3 miljoen euro. De komende uren zal blijken of de deal nog is te realiseren en of Ajax en Akpom open staan voor de transfer”, zo klinkt het.

Volgens Voetbal International staat Akpom vanwege zijn reserverol open voor een vertrek uit Amsterdam. Ajax lijkt daarmee enkel akkoord te gaan als de optie tot koop verplicht wordt.