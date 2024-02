Slecht nieuws voor Ajax: speler met zes goals en tien assists dit seizoen twijfelgeval voor N.E.C.

Het is nog maar de vraag of Ajax-trainer John van ’t Schip zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. een beroep kan doen op . De linkspoot was donderdagavond in het heenduel met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League nog trefzeker, maar is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Berghuis is volgens Van ’t Schip een twijfelgeval voor zondag. Brian Brobbey en Jordan Henderson hebben eveneens klachten, maar lijken N.E.C. wel te halen.

Bij afwezigheid van Steven Bergwijn - die de hele maand februari aan de kant staat met een hamstringblessure - draagt Berghuis de band. Maar de rechtsbuiten slaagde er eerst op bezoek bij sc Heerenveen niet in om zijn ploeg bij de hand te nemen en donderdagavond liet hij het wederom lang afweten. Berghuis had echter aan één moment genoeg om belangrijk te zijn. Hij bracht Ajax in de laatste minuut van de blessuretijd op 2-2, waardoor de Amsterdammers met toch nog een enigszins goed gevoel kunnen toewerken naar de return in Noorwegen.

Maar eerst wacht zondag de ontmoeting met N.E.C. Of Berghuis tegen de Nijmegenaren van de partij is, zal nog moeten blijken. “Rensch is uit voorzorg eruit gehaald. Brobbey, Henderson en Berghuis hadden ook last. Brian en Jordan zijn te overkomen, maar Steven is denk ik wel een twijfelgeval voor zondag”, vertelt Van ’t Schip twee dagen voor het duel in de Johan Cruijff ArenA op de clubsite. De absentie van Berghuis zou een nieuwe tik zijn voor Ajax, dat Bergwijn vorige week al geblesseerd zag uitvallen. De opties in de voorhoede lijken er dus nóg minder op te worden. Van ’t Schip begon tegen Bodø/Glimt met Kristian Hlynsson, Brobbey en Berghuis. In de tweede helft speelde Hlynsson op tien en ging Chuba Akpom naar linksvoor. Laatstgenoemde moest al vroeg in de tweede helft plaatsmaken voor Carlos Forbs.

Berghuis goed op dreef

Hoewel Berghuis donderdagavond - ondanks zijn doelpunt - een teleurstellend optreden op de mat legde, is hij het nieuwe kalenderjaar uitstekend begonnen. Hij verzorgde in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Go Ahead Eagles twee assists en was vervolgens trefzeker tegen achtereenvolgens RKC Waalwijk, Heracles Almelo en PSV. Na 25 wedstrijden in alle competities staat de teller op zes doelpunten en tien assists.