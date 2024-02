Messi weet niet wat hij meemaakt: Al-Nassr blaast Inter Miami ook zónder Ronaldo van het veld

Al-Nassr heeft Inter Miami donderdagavond getrakteerd op een ongekend pak slaag. De huidige nummer twee van de Saudi Pro League was, zónder sterspelers en Sadio Mané, met liefst 6-0 te sterk voor de werkgever van . De Argentijn kwam weliswaar pas een paar minuten voor tijd binnen de lijnen, maar bij Inter Miami maakten Jordi Alba, Sergio Busquets en Luis Suárez wel ‘gewoon’ hun opwachting aan de aftrap. Zij konden dus niet voorkomen dat de formatie uit Miami afging als een gieter.

De vriendschappelijke ontmoeting tussen Al-Nassr en Inter Miami had in het teken moeten staan van mogelijk de laatste confrontatie tussen Ronaldo en Messi. De twee vochten jarenlang een heerlijke strijd uit in Spanje, maar kwamen elkaar in de voorbije jaren elkaar niet tot nauwelijks meer tegen op het veld. Na de verhuizing van Ronaldo naar Saudi-Arabië en de overstap van Messi naar Inter Miami was die kans er nog een stuk kleiner op geworden. Al-Nassr en Inter Miami dachten met een vriendschappelijk potje een oplossing te hebben bedacht, ware het niet dat Ronaldo niet fit genoeg was om mee te doen.

Daardoor leek voor Messi de lol er ook wel vanaf. De Argentijn begon op de bank en maakte pas na 83 minuten zijn opwachting. Messi had evengoed aan de kant kunnen blijven, want de tussenstand was op dat moment al 6-0 in het voordeel van Al-Nassr. Bij die ploeg ontbrak naast Ronaldo ook Mané, die na zijn verrichtingen met Senegal op de Afrika Cup nog wat langer rust krijgt. Maar ook zonder de Portugees en Senegalees was Al-Nassr dus veel te sterk voor Inter Miami, dat na een kwartier al tegen een 3-0 achterstand aankeek. Ótavio opende al na drie minuten de score. Talisca verdubbelde die een paar minuten later en Aymeric Laporta maakte er kort daarna 3-0 van.

Daarmee was de honger van de topclub uit Saudi-Arabië nog niet gestild. Inter Miami, waar voormalig FC Barcelona-sterren Alba, Busquets en Suárez dus wel allemaal een basisplaats hadden, hield de tussenstand in het restant van de eerste helft op 3-0, maar werd na de pauze opnieuw binnen een kort tijdsbestek van het veld geblazen. Talisca maakte uit een strafschop zijn tweede en de vierde voor Al-Nassr, waarna Mohammed Marran de 5-0 op het scorebord kreeg, alvorens Talisca zijn hattrick completeerde en de eindstand op 6-0 bepaalde.

Een pijnlijke avond dus voor Inter Miami, dat al een teleurstellend seizoen achter de rug heeft. Het eindigde in de Eastern Conference op de veertiende en daarmee voorlaatste plaats. De Amerikanen bereiden zich momenteel voor op de start van het nieuwe seizoen in maart, maar verloren ook al van Dallas (1-0) en Al-Hilal (4-3).