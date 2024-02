Anco Jansen weet wat Feyenoord verkeerd deed tijdens de penaltyserie

Feyenoord legde het donderdagavond via een strafschoppenserie af tegen AS Roma en werd daardoor uitgeschakeld in de Europa League. Anco Jansen kreeg de indruk dat de Rotterdammers de penaltyserie zagen als een loterij, en vertelt bij Voetbalpraat van ESPN wat de ploeg van Arne Slot verkeerd deed.

“Ik vind dat penalty’s te vaak gezien worden als een loterij. Maar dat is het niet. Ik zie het als een wedstrijd, en in dit geval een wedstrijd om door te komen in de Europa League”, begint de oud-prof van onder meer FC Emmen. “Ik vind dat er één of twee spelers moeten zijn die zorgen voor de coaching. Spelers die contact moeten hebben met ploeggenoten om te zeggen wat de keeper doet.”

Alireza Jahanbakhsh en Dávid Hancko zagen hun strafschop gekeerd worden door AS Roma-doelman Mike Svilar. “Je zag heel duidelijk dat die keeper vrij vroeg naar de hoek ging. Kies er dan eens voor om een bal door het midden te nemen. Door het midden is bijna altijd een goal. Ik mis daarin die slimmigheid”, gaat Jansen verder.

Marciano Vink en Kees Kwakman zijn het niet helemaal eens met hun collega. “Denk jij niet dat spelers tijdens een strafschoppenserie de spanning op hun eigen manier verwerken? Dat je de spelers niet uit hun concentratie wil halen met jouw geneuzel?”, zegt Vink, die steun krijgt van Kwakman.