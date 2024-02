Owen Wijndal: ‘Of hij bij Ajax nog mee zou kunnen? Qua niveau denk ik wel’

denkt dat een versterking zou zijn voor Ajax. De aan Antwerp FC verhuurde linksback is tegenover Ajax Showtime ontzettend positief over zijn ervaren ploeggenoot. Alderweireld is op dit moment de aanvoerder van de regerend kampioen van België.

“Hij is echt een leider, een legend van deze club. Hij is wat ouder, maar je ziet dat hij nog steeds een hele goede speler is”, zegt Wijndal, die op dit moment een vaste waarde is bij in de ploeg van Mark van Bommel. “Of hij bij Ajax nog mee zou kunnen? Qua niveau denk ik wel”, gaat de linksback verder.

Artikel gaat verder onder video

“Als hij het hier kan laten zien, dan kan dat ook bij Ajax. We hebben dit seizoen ook veel doordeweekse wedstrijden en die speelt hij ook allemaal. Hij won ook de Gouden Schoen, dus ik denk zeker dat hij nog mee kan bij Ajax”, aldus Wijndal, die hoopt dat hij volgend seizoen zijn kans kan pakken in Amsterdam.