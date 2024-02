Arne Slot bevestigt nieuwe domper voor Santiago Giménez

Feyenoord moet het in de halve finale van de KNVB Beker stellen zonder . De spits pakte woensdagavond in de kwartfinale tegen AZ zijn tweede gele kaart in het bekertoernooi en is daardoor geschorst voor de halve finale.

Giménez werd in de achtste finale tegen PSV al op de bon geslingerd en daar kwam woensdagavond een nieuwe gele kaart bovenop. Hij werd door arbiter Bas Nijhuis bestraft voor een overtreding op Wouter Goes. Een onnodige tackle, die net buiten het strafschopgebied van AZ werd begaan door Giménez.

"Het klopt dat we Giménez moeten missen", beaamt Arne Slot na de wedstrijd. "Maar we hebben Ayase Ueda ook terug. Dat is ook een uitstekende spits. Hij viel net ook goed in tegen AZ. Hij werkte hard en hield de bal soms goed bij zich."

De schorsing is voor Giménez een nieuwe domper. Hij verkeert al een tijd in een vormdip en kon ook tegen AZ zijn doelpuntendroogte niet beëindigen. Calvin Stengs sprak op de persconferentie zijn steun uit voor de Mexicaan. "Dat verdient hij zeker. We moeten niet vergeten hoe belangrijk hij dit seizoen al voor ons is geweest."

Wie treft Feyenoord in de halve finale?

Op zaterdag 10 februari, rond 22.30 uur, vindt de loting voor de halve finale van het bekertoernooi plaats. NEC, SC Cambuur en Feyenoord zijn al zeker van een plek bij de laatste vier; donderdagavond strijden FC Groningen en Fortuna Sittard om de laatste plek.