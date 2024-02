Arne Slot: 'On-ge-loof-lijk blij, iedereen zei tegen me: dit gaat jullie een keer overkomen'

Arne Slot prijst zich gelukkig met de overwinning van Feyenoord op AZ. Het doet de trainer goed om te zien dat zijn elftal ook ‘lelijk’ kan winnen, vertelt hij na afloop aan ESPN. Een doelpunt van Mats Wieffer was voldoende voor de zwaarbevochten 0-1 zege.

“Normaal hebben we een heel goede uitvoering en is het resultaat er niet altijd aan gekoppeld”, legt Slot uit. “Vandaag hadden we, op het eerste kwartier na, een veel matigere uitvoering. Maar we houden wel voor de derde wedstrijd op rij de nul en dat waren allemaal topwedstrijden. Dan heb je altijd kans om een wedstrijd te winnen, als je uit een standaardsituatie scoort.”

Volgens Slot is het in dergelijke wedstrijden vooral belangrijk om verdedigend overeind te blijven. Op ‘een kleine fase’ in de eerste helft na is dat uitstekend gelukt, vindt hij. “De tweede helft speelde zich veel op onze helft af, maar op een paar buitenspelmomenten na zijn er niet veel dreigende momenten geweest. Eerlijk gezegd ben ik daar on-ge-loof-lijk blij mee, omdat wij altijd onze wedstrijden moeten winnen vanuit de ene aanval die nog mooier is dan de andere. Dat wij nu ook een keer op deze manier kunnen winnen, geeft mij on-ge-loof-lijk veel voldoening.”

Vorige week had Feyenoord aan 23 doelpogingen niet genoeg om te scoren tegen FC Twente (0-0). “We hadden toen kans op kans. Ik denk dat onze wedstrijden altijd zo’n 25 doelpogingen tellen. Vandaag zijn het er 5 en gaat er één in. Iedereen riep al tegen mij: ‘Dat gaat jullie vanzelf een keer overkomen.’ Dat is vandaag gebeurd.”

Hoe gaat het met Justin Bijlow?

In de eerste helft moest keeper Justin Bijlow het veld verlaten. Hij blijkt een kuitblessure te hebben opgelopen. “Hoe het met hem gaat? Dat heb je kunnen zien”, doelt Slot op de emotionele reactie van zijn keeper. “Hij gaf een pass aan Quilindschy Hartman en voelde dat het in zijn kuit schoot. Iedereen die in deze fase van het seizoen geblesseerd raakt, weet welke mooie wedstrijden eraan komen.”

“Hij is zeer teleurgesteld”, weet Slot. “Het is ongelooflijk fijn dat hij over een geweldige mentaliteit beschikt, dus hij gaat ook hier sterker uitkomen. Gelukkig beschikken wij over een heel goede tweede keeper, die hem al vaker goed vervangen heeft en vandaag ook weer”, verwijst hij naar Timon Wellenreuther.