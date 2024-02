AS Roma-coach De Rossi had zelf tegen Feyenoord willen spelen: 'Echt vervelend'

AS Roma-coach Daniele De Rossi had graag mee willen voetballen tegen Feyenoord, zo zegt hij vlak voor de wedstrijd. De coach van de ploeg is nog maar veertig jaar oud, en daarmee een buitengewoon jonge trainer. In januari 2020 besloot de Italiaan om de schoenen aan de wilgen te hangen, en het trainersvak beter te ontdekken. Op donderdagavond staat hij met zijn AS Roma in het Stadio Olimpico tegenover het Feyenoord van Arne Slot.

“Dit is een van die wedstrijden waarin het echt vervelend voor me is om niet te kunnen spelen. Het zal wel leuk zijn om het vanuit een ander gezichtspunt te bekijken”, legt De Rossi uit in gesprek met Sky Italia. “Als we vanavond geen lef hebben met een vol stadion achter ons, dan hebben we iets verkeerd gedaan in ons vak”

“We zullen een vergelijkbare aanpak hebben als in de eerste wedstrijd”, onthult de coach van de Romeinen. “We wisselen een paar spelers, maar we zullen proberen onze tegenstanders hoog op het veld onder druk te zetten en doelpunten te maken. Sommige dingen veranderen wel, ook met Nieuwkoop die vorige week als back speelde (en nu als rechtsbuiten, red.). We zullen zien hoe ze worden opgesteld, maar vooral Giménez voegt kwaliteit aan de ploeg toe.”

Het stadion in de hoofdstad van Italië zal op donderdagavond flink gevuld zijn. Een recordaantal kaarten is verkocht voor de wedstrijd tegen de ploeg uit Rotterdam. Liefst 67.000 supporters zullen voorafgaand aan de wedstrijd het ‘Roma, Roma, Roma’ zingen, en hun club naar de overwinning willen schreeuwen. Er zijn geen Feyenoord-supporters welkom in het stadion vanavond.