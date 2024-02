Bas Nijhuis krijgt flinke kritiek na uitspraken bij Vandaag Inside: 'Bel dan naar ons...'

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC Waalwijk had liever gezien dat Bas Nijhuis niet live op televisie zijn fout in het duel tussen RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam had toegegeven. De beleidsbepaler van de Waalwijkers had liever gezien dat de arbiter naar RKC had gebeld om toe te geven dat hij in het nadeel van de Brabantse club de fout in is gegaan.

RKC kreeg een week geleden een discutabele strafschop tegen in het duel met Sparta Rotterdam. VAR Nijhuis riep scheidsrechter Alex Bos naar de zijlijn, die de bal voor een vermeende overtreding op Camiel Neghli op de stip legde. Het hield in dat RKC er niet met drie punten, maar met één punt vandoor ging. Het was voor de Waalwijkers kostbaar puntenverlies in de strijd om degradatie en dat Nijhuis toegeeft dat de arbitrage bij het nemen van deze beslissing de fout in is gegaan, maakt de teleurstelling er niet minder op.

Van Mosselveld wil in gesprek met FC Afkicken wél benadrukken dat het logisch is dat scheidsrechters fouten maken: "We zijn allemaal mensen en iedereen maakt fouten. Ik zou persoonlijk liever hebben dat Bas Nijhuis naar ons belt. Niet eens naar mij, maar naar de hoofdtrainer of Michiel Kramer in plaats van dat hij het op tv zeggen dat hij het verkeerd heeft gezien", geeft Van Mosselveld aan. "Vervelend is het wel, want dit kunnen twee belangrijke punten zijn. Tegelijkertijd moet je het hier vooral niet over hebben en kijken naar waar je zelf invloed op hebt", benadrukt Van Mosselveld.