Bas Nijhuis pleit voor rigoureuze ingreep: 'Je dupeert direct je team!'

Bas Nijhuis denkt dat het invoeren van de blauwe kaart kan gaan werken in het betaald voetbal, zo geeft de arbiter aan in gesprek met Radio 1. The Telegraph publiceerde donderdag een artikel waarin stond dat de International Football Association Board (IFAB) goedkeuring had gegeven om te gaan experimenteren met een blauwe kaart, die scheidsrechters zouden kunnen uitdelen in het geval er een professionele overtreding wordt gemaakt of spelers aanmerkingen hebben op de leiding.



Door de FIFA is hier met verbazing op gereageerd, want volgens de bond zou de berichtgeving onjuist en voorbarig zijn. Scheidsrechter Nijhuis zou het echter niet gek vinden als er geëxperimenteerd zou worden met een blauwe kaart, zo geeft hij een op de radio. Volgens hem zijn de ervaringen van scheidsrechters in het amateurvoetbal, die dergelijke testen al eens hebben uitgevoerd, goed: "Je dupeert direct je team als je gaat klagen bij de scheidsrechter, dus ik ben echt wel benieuwd hoe dit uit gaat pakken", geeft Nijhuis aan op Radio 1. "Ik denk dat dit wel iets is wat gaat werken. Ik denk zeker dat dit snel doorgevoerd kan worden", stelt de Tukker.

Als argument voor zijn positieve reactie op een mogelijke invoering van de blauwe kaart, heeft Nijhuis de ervaringen van scheidsrechters in het amateurvoetbal. Daar is al regelmatig geëxperimenteerd met dergelijke maatregelen: "De scheidsrechters daar zeggen: dit is een geweldige regel", zo weet Nijhuis. "Stel je gaat het volgend jaar met een bekertoernooi vanaf de start doen, of afwachten wat andere landen doen. Ervaringen uitdelen en invoeren", is het advies van de scheidsrechter.