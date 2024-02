Ajax-fans moeten geduld hebben: basisplaats zit er nog niet in voor bejubelde invaller

Ajax-supporters hoeven voor de thuiswedstrijd tegen N.E.C. van komende zondag niet te rekenen op een basisplaats voor . De middenvelder maakte donderdagavond in het thuisduel met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League zijn rentree binnen de lijnen en was meteen trefzeker. Van den Boomen verwacht tegen de Nijmegenaren echter ‘slechts’ dertig of 45 minuten te kunnen spelen.

De middenvelder verruilde Toulouse na vorig seizoen transfervrij voor Ajax. Van den Boomen was tijdens de voorbereiding een van de lichtpuntjes in Amsterdam, maar verdween na het tweede competitieduel al uit de basis. Hij vocht zich na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip terug in de eerste elf, maar raakte begin november geblesseerd aan zijn knie. Daardoor heeft hij de voorbije drie maanden moeten toekijken. Van den Boomen keerde donderdag terug binnen de lijnen en was meteen belangrijk voor zijn ploeg.

Dat smaakt naar meer, maar een basisplaats zit er vooralsnog niet in. “Ik heb er lang uit gelegen. Ik denk dat een half uurtje of misschien 45 minuten wel moet kunnen”, wordt Van den Boomen geciteerd door De Telegraaf. De middenvelder vertelt voor de camera van het clubkanaal dat het donderdagavond ook al het plan was dat hij niet langer dan dertig minuten zou gaan spelen. “Ik wist dat ik sowieso niet langer dan een half uur zou spelen”, klinkt het namens die middenvelder, die vanaf de bank hoopte dat zijn teamgenoten de vroege 0-1 achterstand snel konden rechttrekken. Dat lukte niet, maar mede dankzij de benutte strafschop van de Noord-Brabander hield Ajax nog wel een remise over aan de eerste ontmoeting met de Noren.