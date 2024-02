'Bij Feyenoord verstopt hij zijn tas op het toilet, omdat hij eigenlijk voor Ajax is'

In de vierdelige docuserie over PSV-aanvaller , die vanaf vrijdag te zien is op Prime, wordt ook ingezoomd op zijn jeugd. Een opvallend detail over zijn voorliefde voor Ajax komt naar voren in de documentaire Lastpak.

De 24-jarige Lang speelde vanaf zijn zesde in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar had een voorkeur voor Ajax. Op zijn veertiende ging hij naar Ajax. “Bij Feyenoord verstopt hij als pupil zijn tas met het logo van de club bijvoorbeeld op het toilet. Hij wil de spullen niet meenemen, omdat hij eigenlijk voor Ajax is”, schrijft het Eindhovens Dagblad, dat heeft gesproken met de regisseur van de documentaire, Bart van den Aardweg.

De regisseur was een jaar lang dicht in de buurt van de aanvaller. Hoewel de documentaire Lastpak heet, is Lang in zijn ogen ‘niet lastig’. “Noa is puur en kan moeilijk tegen onrecht”, legt hij uit. “We wilden hem begrijpen. Mensen vinden van alles van Noa, maar voor ons was het interessant om uit te vinden waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet.”

Uit de documentaire blijkt verder dat Lang niet na een seizoen al weg wil bij PSV. “Lang wil naar de Europese top en PSV is onderdeel van een groter plan”, aldus het Eindhovens Dagblad.

