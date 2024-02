Borst: 'Jullie moeten hem finaal afzagen: hij zit gewoon zijn geld te pakken bij Ajax!'

maakt geen goede indruk in het shirt van Ajax, zo vindt Hugo Borst. De linksback stond zondag negentig minuten op het veld tegen sc Heerenveen (3-2 nederlaag), maar zijn houding kan niet op goedkeuring rekenen van Borst.

In het programma Veronica Offside roept hij tafelgenoten Andy van der Meijde en Wim Kieft op om Sosa ‘finaal af te zagen’. “Ik heb geen autoriteit, ik was geen voetballer, maar jullie hebben gevoetbald op niveau. Sosa, hoe hij erbij staat… Die heeft er toch gewoon geen zin in? Die zit toch gewoon zijn geld te pakken?”

Artikel gaat verder onder video

Van der Meijde merkt ook dat Sosa niet heel actief op het veld staat. “Die heeft volgens mij ook niet het besef dat hij op het veld staat. Waar hij dan wel denkt te staan? Ik weet het niet, hij is ergens anders met zijn gedachten. Misschien wel bezig met geld tellen, zoals je zei”, grapt de voormalig aanvaller.

Ook positieve woorden voor Sosa

Daarna klinken echter wel positieve geluiden over de Kroatische zomeraankoop. “Het gekke is: toen hij er vorige week in kwam tegen PSV, deed hij het helemaal niet slecht”, zegt Wilfred Genee bijvoorbeeld. Borst geeft toe: “Hij heeft een heerlijke voorzet, ik kan niet anders zeggen.”

Van der Meijde zag dat een voorzet van Sosa zondag voorafging aan de 3-2 van Chuba Akpom: via Tristan Gooijer kreeg Akpom de kans om te scoren. “Aanvallend heeft hij best een goede trap, maar in verdedigend opzicht reageert hij pas als de tegenstander de bal heeft. Je moet juist terugzakken en de lijn houden.”