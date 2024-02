Borst zaagt een van de meest geliefde Eredivisie-trainers af: 'Erger me kapot aan hem'

Ron Jans wordt overladen met complimenten, nadat hij FC Utrecht van de zestiende naar de negende plaats heeft geloodst. Hij kwam binnen als opvolger van de ontslagen Michael Silberbauer en zorgde ervoor dat een nieuwe wind waait in Stadion Galgenwaard. Toch is Hugo Borst geen groot fan van de oefenmeester.

Onder leiding van Jans is Utrecht al dertien opeenvolgende competitiewedstrijden ongeslagen. Zeven wedstrijden werden gelijkgespeeld, zes gewonnen. Utrecht is volop in de race voor deelname aan de play-offs om een plek in de tweede voorronde van de Conference League. Borst vindt de prestaties niet zo indrukwekkend als wordt geschetst en ergert zich ook aan het gedrag van Jans langs de lijn.

“Ik ben niet zo’n fan van Ron Jans. Ik vind het een verschrikkelijke zeikerd langs de lijn. Ik erger me daar kapot aan”, zegt Borst maandagavond bij Veronica Offside. “Die man was een leraar Duits. Dan heb je je te gedragen. Hij loopt voortdurend de arbitrage af te vallen. Hij zal soms wel gelijk hebben, maar doe het niet, joh. Geef het goede voorbeeld. Je bent 65. Hij moet zich beter gedragen op de bank, vind ik.”

Borst zet tevens zijn vraagtekens bij de ‘wederopstanding’ van Utrecht. “Ik vind dat Utrecht nog steeds niet boven Jan is, hoor. Het is een interessante reeks, maar er zitten ook veel gelijkspelletjes tussen. De wedstrijd tegen PSV was wel heel goed.” Wim Kieft is in ieder geval goed te spreken over winteraanwinst Sam Lammers, die zondag een doelpunt maakte en een assist gaf tegen Fortuna Sittard (4-0 zege). “Dat is een leuke voetballer. Hij is te licht voor een hoger niveau, maar voetbalt goed mee bij Utrecht.”