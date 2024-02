Hummels kan frustraties niet in bedwang houden: 'Wat een grap, opnieuw!'

heeft dinsdagavond na afloop van de ontmoeting tussen PSV en Borussia Dortmund zijn ongenoegen geuit over de beslissing van scheidsrechter Srdjan Jovanovic om de thuisploeg vroeg in de tweede helft een strafschop te geven. Hummels leek bij een duel met Malik Tillman ‘gewoon’ de bal te spelen, maar de arbiter was van mening dat de Duitser ook zijn tegenstander raakte. De VAR keek er heel even naar, maar zag geen reden om in te grijpen.

Borussia Dortmund ging dankzij een treffer van Donyell Malen met een 0-1 voorsprong rusten, maar zag PSV in de tweede helft al snel langszij komen. De scheidsrechter wees na een tackle van Hummels naar de stip. De centrale verdediger leek de bal keurig voor de voeten van Tillman weg te tikken, maar de arbiter dacht er dus anders over. De VAR bracht hem niet op andere gedachten: de beslissing bleef staan. Luuk de Jong pakte het buitenkansje uit en schoot PSV naast Borussia Dortmund.

De heenwedstrijd in Eindhoven eindigde in 1-1, waardoor Borussia Dortmund zich bestolen zal voelen. Hummels laat er na afloop in elk geval geen misverstand over bestaan. “Twitter wacht erop. Twitter snapt het. Wat een grap van een penalty tegen ons. Opnieuw! Ik kan niet geloven dat er beslissingen kunnen worden genomen zoals vandaag of tegen Chelsea of PSG met een VAR”, uit de Duitse routinier op X zijn woede over de beslissing van Jovanovic.

Hummels doelt onder meer op het duel tussen Chelsea en Borussia Dortmund in het afgelopen seizoen. Danny Makkelie had de leiding over de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League. De Nederlandse leidsman zag in eerste instantie niets in een handsbal van Marius Wolf, maar hij werd door VAR Pol van Boekel naar de kant geroepen. Na het zien van de beelden wees Makkelie alsnog naar de stip. De arm van Wolf was immers niet helemaal strak langs het lichaam. “Misschien was hij bang voor Stamford Bridge”, zei Dortmund-speler Emre Can na afloop over Makkelie.