Boskamp vergelijkt Giménez met ver weggezakte Feyenoord-voorganger: 'Hij raakt geen knikker meer'

Jan Boskamp maakt zich zorgen om de vorm van Feyenoord-spits . Alles wat de Mexicaan voor de winterstop aanraakte leek in goud te veranderen, maar in het nieuwe jaar vond de 22-jarige aanvaller pas twee keer het net. Boskamp hoopt niet dat Giménez daarmee zijn ver weggezakte voorganger Nicolai Jørgensen achterna gaat.

Jørgensen had in zijn debuutseizoen (2016/17) met 21 competitiedoelpunten een groot aandeel in de landstitel die Feyenoord onder trainer Giovanni van Bronckhorst in de wacht sleepte. In de jaren daarna liep zijn productie echter - ver - terug, waarna Feyenoord hem in de zomer van 2021 transfervrij liet vertrekken naar het Turkse Kasimpasa. Een weinig succesvol halfjaar later tekende hij voor zes maanden bij FC Kopenhagen in zijn vaderland Denemarken, sinds dat in de zomer van 2022 afliep is hij clubloos en lijkt zijn loopbaan ten einde.

Boskamp moet er niet aan denken dat Giménez eenzelfde lot wacht: "Ik zweer dat hij op die Jørgensen gaat lijken", zegt de oer-Feyenoorder maandagavond in Veronica Offside. "Ik heb het nu over de laatste tijd, hij raakt geen knikker meer." Wim Kieft deelt de zorgen van Boskamp, maar denkt dat het zo'n vaart niet gaat lopen: "Je kan je bijna niet voorstellen dat iemand het helemaal kwijt is, in één keer."