Brian Brobbey noemt de beste speler met wie hij bij Ajax heeft gespeeld

bereikte onlangs de grens van honderd wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. De 22-jarige aanvaller heeft dus al aardig wat om op terug te kijken, bijvoorbeeld de spelers met wie hij de kleedkamer heeft gedeeld. stak er met kop en schouders bovenuit. De voormalig aanvoerder is de beste speler met wie Brobbey samen heeft gespeeld in Amsterdam.

Ajax besloot na het teleurstellende seizoen 2017/18 het roer om te gooien. Het salarisplafond ging omhoog en dat zorgde er mede voor dat Daley Blind en Tadic terugkeerden op de Nederlandse velden. Zowel de rentree van Blind in de Johan Cruijff ArenA als de komst van Tadic pakte uitstekend uit voor Ajax. Laatstgenoemde zou vijf jaar later de deur in Amsterdam achter zich dichttrekken. Na 241 wedstrijden stond de teller op 105 doelpunten en 112 assists.

Brobbey heeft daarvoor nog wel even te gaan. De Amsterdammer droeg tot op heden 104 keer het shirt van Ajax, goed voor 44 doelpunten en 12 assists. Brobbey speelde in het seizoen 2020/21, de tweede helft van het seizoen 2021/22 én het afgelopen seizoen samen met Tadic. “Veel goede spelers, maar ik denk Dusan”, reageert Brobbey in gesprek met het clubkanaal op de vraag wie zijn beste teamgenoot was bij Ajax. “Hij is een echte leider, ik heb heel vaak met hem gesproken over hoe ik bijvoorbeeld moet lopen voor het doel. Dan liet hij me bijvoorbeeld een video zien van zijn teamgenoot bij Servië, die spits Mitrovic.”