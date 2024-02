Brobbey en Nijhuis voerden gesprek na Ajax - NEC: 'Dat zei die absoluut niet'

is na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en NEC (2-2) naar scheidsrechter Bas Nijhuis gelopen. De spits van de Amsterdammers reageerde in de 67e minuut woedend toen de arbiter van dienst niet floot voor een vermeende overtreding die er op hem werd gemaakt.

Brobbey vocht een duel uit met NEC-verdediger Calvin Verdonk en liep de bal vervolgens over de zijlijn. In de actie verloor de Ajax-spits zijn voetbalschoen. Nijhuis besloot om géén vrije trap te geven voor Ajax, tot grote frustratie van Brobbey, die met hevige armgebaren duidelijk maakte dat hij het er niet mee eens was.

Artikel gaat verder onder video

“Dat sloeg nergens op”, zegt René van der Gijp over de actie die Brobbey uiteindelijk een gele prent kostte. “Maar dat zei hij na afloop van de wedstrijd ook tegen me. Hij zegt: ‘Bas, het is echt gewoon frustratie hoe het loopt, dat is het gewoon’”, zegt de scheidsrechter bij Vandaag Inside.

“Zei die iets over zijn slechte ploeggenoten of zijn coach? Of zei die daar niks over?”, vraagt presentator Wilfred Genee zich vervolgens af. “Nee, nee. Daar zei die helemaal niks over. Ik zal er volgende keer naar vragen”, knipoogt Nijhuis.