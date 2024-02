Brobbey en Akpom kunnen appje verwachten van Ajacied: 'Ik wil met ze praten'

komt voorlopig alleen in aanmerking voor Jong Ajax, maar heeft de ambitie om uiteindelijk aan te haken bij Ajax 1. De winteraankoop is van plan om adviezen in te winnen bij en , de huidige spitsen van het eerste elftal.

“Bij Ajax 1 zijn er met Brian Brobbey en Chuba Akpom ook twee spitsen waar ik veel van kan leren”, vertelt Rijkhoff in een interview met Voetbal International. “Die gesprekken ga ik zeker met ze voeren. Zelf wil ik me de komende maanden vooral in het fysieke gedeelte ontwikkelen.” De teruggekeerde jeugdexponent van Ajax wil ‘slimmer worden in het gebruiken van zijn lichaam’, bij uitstek een kwaliteit van Brobbey. “Dat zijn dingen waar ik de focus op ga leggen. Dat heb ik aangegeven en daar gaan we zeker mee aan de slag.”

Maandagavond debuteerde Rijkhoff voor Jong Ajax in de gewonnen uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht (0-1). De negentienjarige spits speelde nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau in Duitsland of Nederland, maar hoopt daar uiteraard verandering in te brengen. Rijkhoff beseft dat hij zich nog wel zal moeten doorontwikkelen voordat het zover is.

“Ik weet wat ik wil, ik weet wat ik kan en ik weet ook dat ik nog steeds volwassen aan het worden ben. Ik ken mijn kwaliteiten”, geeft hij aan. “Er zijn nog veel dingen te verbeteren, maar dat komt vanzelf, die tijd moet ik mezelf ook geven. Die krijg ik ook van Ajax. Ik spreek veel met de trainer, dat geeft me ook gewoon veel vertrouwen.”