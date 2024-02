Brobbey uit kritiek op teamgenoot bij Ajax: 'Wat doe je daar allemaal?!'

baalt ervan dat Ajax zaterdagavond niet wist te winnen van PSV. De spits zag dat zijn ploeg voldoende kansen kreeg op meer doelpunten. Zo had in de slotfase moeten scoren, vindt Brobbey.

Taylor schoot de bal vanaf een meter of tien hoog over het doel, na voorbereidend werk van Brobbey. “Ik zei nog tegen hem: wat doe je allemaal daar? Hoe hij die bal zo over schiet… Ik moest hem erin schieten, maar Taylor moest hem ook erin schieten, dus ja”, zegt Brobbey tegen ESPN.

Met de opmerking ‘ik moest hem erin schieten’ doelt Brobbey op zijn kans in de negentiende minuut van de wedstrijd. Hij werd weggestuurd door Steven Berghuis, maar speelde de bal te ver voor zich uit. Het lukte Brobbey desondanks om Berghuis te bereiken, die zelf scoorde.

“Hij gaf me een mooie bal met de buitenkant van zijn voet. Ik baal ervan dat ik hem te ver wegtikte. Daarna zag ik Berghuis lopen”, blikt Brobbey terug. In de tweede helft miste Brobbey ook een kans, door voorlangs te schieten. “De bal ligt iets te ver onder me. Ik had ‘m eigenlijk beter moeten meenemen. Ik kon hem niet volledig raken.”

Door alle kansen die Ajax kreeg moet Brobbey erkennen dat er meer in zat dan een gelijkspel. “Of ik kan leven met 1-1? Ik vond dat we moesten winnen, met alle kansen die we hebben gehad.”