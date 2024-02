Twente zet Oranje-international niet uit het hoofd: 'Zullen gek zijn als we dat contact niet houden'

Arnold Bruggink sluit niet uit dat FC Twente zich komende zomer alsnog gaat versterken met Oranje-international (31). De huidige spits van 1899 Hoffenheim was afgelopen winter al in beeld om Manfred Ugalde op te volgen, maar zijn komst bleek uiteindelijk niet haalbaar. Toch komt het over een paar maanden mogelijk alsnog tot een overstap naar Enschede voor Weghorst.

Toen duidelijk werd dat Ugalde zijn veelbesproken overstap naar Spartak Moskou ging maken, was Weghorst samen met Lequincio Zeefuik en Myron Boadu in beeld als mogelijke vervanger. Weghorst maakte er geen geheim van in de toekomst graag voor Twente te willen spelen, maar omdat hij momenteel door Burnley wordt verhuurd aan Hoffenheim lag een winterse overstap 'gecompliceerd', zegt Bruggink tegenover Voetbal International. Zeefuik werd op zijn beurt ingelijfd door AZ, maar Twente slaagde er op deadline day in om Boadu voor de rest van het seizoen op huurbasis over te nemen van AS Monaco.

Artikel gaat verder onder video

In principe keert Boadu na dit seizoen terug naar het vorstendom, waar hij nog vastligt tot medio 2026. Bruggink hoopt dat Weghorst dan alsnog naar de Grolsch Veste kan worden gehaald: "Als iemand zich zo duidelijk uitspreekt over waar zijn hart ligt, dan zullen we gek zijn als we dat contact niet houden", zegt de td. Uiteraard moet de situatie op dat moment wel opnieuw worden bekeken: "Hij heeft nog een contract voor een jaar bij Burnley. Het ligt eraan hoe de situatie in de zomer is, voor hem en voor ons. Maar ik zou het graag willen. Dat is wel duidelijk", aldus Bruggink.

Burnley kocht Weghorst in de winterstop van het seizoen 2021/22 voor 17,5 miljoen euro van het Duitse VfL Wolfsburg. In zijn eerste halve seizoen kon de Nederlander niet voorkomen dat de club degradeerde uit de Premier League; Weghorst werd vervolgens op huurbasis gestald bij achtereenvolgens Besiktas en Manchester United. Ook dit seizoen, waarin de club weer actief is op het hoogste niveau, heeft Burnley Weghorst niet nodig. Bij Hoffenheim was hij tot op heden in achttien wedstrijden vijf keer trefzeker. Bovendien hoopt de spits komende zomer met Oranje mee te gaan naar het EK; in november maakte hij de beslissende treffer tegen Ierland (1-0) waardoor Nederland zich plaatste voor het eindtoernooi dat in Duitsland wordt gespeeld.