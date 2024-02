Zaakwaarnemer Frenkie praat anderhalf uur met Deco: 'Dit is de meest waarschijnlijke uitkomst'

Ali Dursun, de zaakwaarnemer van , heeft afgelopen week een onderhoud van zo'n anderhalf uur met FC Barcelona's directeur voetbal Deco gehad over de contractverlenging van zijn cliënt. Beide kampen betitelden het gesprek na afloop als 'positief', en volgens journalist Toni Juanmarti van de krant Sport is de meest waarschijnlijke uitkomst dat De Jong tóch zijn krabbel gaat zetten onder een nieuwe verbintenis bij de Catalanen.

De pogingen van Barcelona om het tot medio 2026 doorlopende contract van de Nederlander open te breken en te verlengen houden de gemoederen al geruime tijd bezig. De Jong is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Spaanse grootmacht en heeft altijd volgehouden het naar zijn zin te hebben, zelfs in de periode waarin de club opzichtig probeerde hem van de hand te doen. Barcelona wil momenteel juist dolgraag langer met hem door, maar vanwege de financiële problemen waarmee de club kampt zou dat wel tegen een lager salaris moeten dan hij momenteel opstrijkt.

Artikel gaat verder onder video

Exacte bedragen zijn niet bekend, maar algemeen wordt aangenomen dat De Jong momenteel 25 miljoen euro per jaar opstrijkt in Barcelona. De club zou dat bedrag willen terugbrengen tot zo'n 15 miljoen euro. In een video-item van Sport legt Juanmarti uit dat de relatie tussen het kamp-De Jong en Barcelona een stuk is verbeterd sinds Deco het stokje heeft overgenomen van zijn voorganger, Mateu Alemany.

Dembélé-scenario

De verwachting van Juanmarti is dan ook dat De Jong zijn contract 'na zware onderhandelingen' toch zal gaan verlengen. Daarbij sluit hij overigens niet uit dat de middenvelder alsnog gaat vertrekken, maar het kamp-De Jong zou momenteel inzetten op het bereiken van een overeenkomst over een nieuw contract in Barcelona. Komt dat er niet, dan zou de Nederlander komende zomer voor een fors bedrag verkocht gaan worden, zo is nog steeds de verwachting. Barcelona wil koste wat kost voorkomen dat het scenario van Ousmane Dembélé zich herhaalt, legt Juanmarti uit. De Fransman werd in 2017 voor 135 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund, maar stapte na ellenlange onderhandelingen over een nieuwe verbintenis afgelopen zomer transfervrij over naar Paris Saint-Germain.