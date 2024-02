Cristian Willaert (ESPN) biedt na interview excuses aan bij Jordan Henderson

Verslaggever Cristian Willaert van ESPN heeft zondagmiddag zijn excuses aangeboden aan Ajax-aanvoerder . De journalist stelde een 'rare vraag', waarvoor de verslaggever nadat hij het interview met Henderson had afgesloten, zijn excuses aanbood.

Willaert legde de Engelse middenvelder voor hoe het mogelijk is dat de wijze waarop er druk gezet wordt bij Liverpool zo veel beter ging dan op dit moment bij Ajax. Toen de journalist de vraag stelde, voegde hij eraan toe of het een rare vraag was: "Een beetje een rare vraag" bevestigt Henderson. "Dit is een heel ander team, met heel andere spelers en een heel andere staf. Alles is anders, dus je kan dat niet van iedereen vragen", licht Henderson toe.

Na afloop van het interview besloot de verslaggever van ESPN zijn excuses aan te bieden aan Henderson wegens zijn vraagstelling. Henderson zelf gaf in het resterende gedeelte van het interview aan teleurgesteld te zijn in het gelijke spel tegen NEC (2-2): "Het is heel moeilijk te bevatten dat we hier geen drie punten pakken. We hebben zo hard gewerkt en het is altijd moeilijk om je weer op te laden als je midweeks al hebt gespeeld. Donderdag was het ook al lastig, maar we hebben echt alles gegeven", zag de Engelsman.