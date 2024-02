'De fans van Feyenoord weten straks niet wat ze meemaken, als hij à la Frank Rijkaard indribbelt'

Dick Schreuder verwacht dat op termijn Gernot Trauner uit de basiself van Feyenoord verdrijft. Als trainer van PEC Zwolle werkte Schreuder vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie samen met Beelen, aan wie hij goede herinneringen bewaart.

Afgelopen zomer verkaste Beelen van Zwolle naar Rotterdam, waar hij nog geen vaste basisplaats heeft veroverd. In de afgelopen twee wedstrijden begon hij wel aan de aftrap - en dat lijkt donderdagavond tegen AS Roma ook te gebeuren - maar dat heeft vooral te maken met de hamstringblessure van Trauner. “Ik vind nog dat het lang duurt”, zegt Schreuder tegen Voetbal International over een vaste basisplek voor Beelen.

Artikel gaat verder onder video

Die uitspraak nuanceert hij wel meteen. “Feyenoord is de top, je ligt onder een vergrootglas, dus ik snap heus wel dat hij zijn tijd krijgt van Slot. Iemand zoals Trauner speel je niet in één keer uit het elftal, zoiets gaat heel geleidelijk”, weet Schreuder. “Maar je voelt aan alles dat het er wel zit aan te komen.”

Schreuder zegt dat Beelen ‘niet normaal’ goed is: hij beschrijft de verdediger als snel, sterk aan de bal en iemand die verdedigend zijn mannetje staat. Na de aanstelling van Alfred Schreuder als trainer bij Ajax in de zomer van 2022 zei Dick Schreuder al tegen zijn broer dat hij Beelen in de gaten moest houden. Toen Beelen in 2023 te koop was, meldden de Amsterdammers zich niet. Andere clubs hengelden wel nadrukkelijk naar Beelen.

“Het is toch ook geen toeval dat Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente hem allemaal wilden hebben”, zegt Dick Schreuder, die bij Feyenoord nog niet helemaal de Beelen ziet die hij zelf kent. “Als ik Thomas nu zie spelen bij Feyenoord, heeft hij nog een beetje de handrem erop. Ik denk dat de supporters van Feyenoord straks niet weten wat ze zien, als hij à la Frank Rijkaard indribbelt. Die klasse heeft hij.”