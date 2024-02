De maat is vol na overwinning Ajax: 'Je schrikt je wezenloos, week in, week uit'

Ajax bereikte donderdag weliswaar de achtste finale van de Conference League, maar het veldspel van de Amsterdammers was bij vlagen schrikbarend slecht. Ook Alfons Groenendijk is geschrokken van Ajax tegen Bodø/Glimt.

Groenendijk zegt ‘verbaasd’ te zijn door het huidige Ajax. “Hoe heeft het zover kunnen komen? Twee jaar geleden stonden ze aan de wereldtop. Ze hebben bijna de finale van de Champions League gehaald (in 2019, red.). Als je dan de wedstrijd van gisteren ziet, dan moet je af en toe in je arm knijpen. Alle facetten van het voetbal zie je niet bij Ajax.”

Artikel gaat verder onder video

“Er is geen coaching, er is niets”, stipt Groenendijk een pijnpunt van Ajax aan bij de talkshow De Voetbalkantine. De zomeraanwinsten maken vrijwel allemaal weinig indruk. “Je hebt een keeper van Ajax-niveau (Diant Ramaj, red.), maar als je naar de ploeg kijkt schrik je je echt wezenloos. Week in, week uit.”

John van ’t Schip boekt betere resultaten dan voorganger Maurice Steijn, maar heeft van Ajax nog geen stabiele ploeg kunnen maken. “Je wint niet van sc Heerenveen en NEC. Dat waren toch echt clubs, die naar de Arena - of in mijn tijd De Meer - kwamen en mochten kiezen: 3-0, 5-0 of 7-0”, aldus Groenendijk, die in het verleden assistent-trainer was van Ajax en hoofdtrainer bij Jong Ajax.