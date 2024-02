De opmerkelijke werkwijze van Bodø/Glimt: 'Misschien is het iets voor Ajax'

Bodø/Glimt bestaat al 107 jaar, maar vergaarde pas de laatste jaren internationale bekendheid. De club werd sinds 2020 driemaal landskampioen van Noorwegen en boekte in Europees verband knappe overwinningen op ploegen als AS Roma, Celtic en AZ. Donderdagavond is Ajax in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander en Valentijn Driessen blikt vooruit op die wedstrijd.

Driessen voorspelt een ‘heel moeilijk’ tweeluik voor de Amsterdammers. “Na afloop zal iedereen dan roepen dat het een geweldige afgang is als Ajax van Bodø/Glimt verliest, maar je moet ook gewoon zo eerlijk zijn dat het huidige Ajax veel kwaliteit tekortkomt en eigenlijk op zijn plaats is in de Conference League. Ik denk dat Ajax een heel zware kluif krijgt aan dit Bodø/Glimt”, voorspelt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

De chef voetbal van de krant weidt uit over de bijzondere werkwijze bij de club net boven de poolcirkel. “Ze pakken het bij Bodø/Glimt anders aan, daar staat de club ook om bekend. Het gaat tijdens wedstrijden niet zozeer om de uitslag of de tussenstand. Dat proberen ze weg te denken, om op die manier een beetje fris in je hoofd te blijven en de druk minder te ervaren. ’s Ochtends zie je alle spelers mediteren. Dat doen ze iedere ochtend een half uur. Als dat blijkt te werken, en Bodø/Glimt vanavond wint, is dat misschien ook een idee voor John van ’t Schip”, stelt Driessen.

Hoofdtrainer Kjetil Knutsen is een van de aanjagers van de bijzondere aanpak. “Na zijn komst is een of andere F16-straaljagerpiloot aangesteld als mental coach”, doelt Driessen op Bjørn Mannsverk, die voor de Koninklijke Noorse luchtmacht diende in onder meer Afghanistan en Libië. “Hij had het idee van mindfulness, meditatietraining, yoga, weet ik veel allemaal. Je lichaam leren kennen, na een wedstrijd alle onderdelen van je lichaam langsgaan: ja, het is niet mijn idee van het beleven van voetbal, maar als het die Noren helpt, moeten ze het vooral doen. Vanavond zal blijken of het inderdaad helpt of dat het allemaal gezwets is.”