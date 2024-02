'Derksen en Driessen waren enorme aanjagers van negatief sentiment rondom mij'

Pier Eringa werd vorig jaar in maart aangesteld als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, maar trad begin oktober alweer af. De beperkte duur van zijn dienstverband valt niet los te zien van de chaotische zomer en de slechte seizoenstart die Ajax beleefde. In gesprek met BNR Nieuwsradio blikt Eringa terug op zijn periode in Amsterdam.

“Ik was gewaarschuwd van tevoren”, geeft hij aan. “Weet wel: Ajax heeft een grote impact, iedereen kijkt naar Ajax. Het is een bijzondere wereld. In die zin stapte ik niet in iets waarvan ik niet wist wat het zou zijn.” Eringa had niet verwacht dat hij als toezichthouder op de voorgrond zou komen, maar ongewild gebeurde dat wel.

“Dat begon al door de vergoeding die speelde. Dat was niet bedacht door de RvC, maar inderdaad door de bestuursraad. Daardoor ontstond al dynamiek”, legt hij uit. “Daarna ging het ook over een speler uit Rusland (de Armeen Eduard Spertsyan, red.) of hij wel of niet naar Ajax zou moeten komen. Het ging over een nieuwe technisch directeur, Van der Sar ging eerder weg en het lukte niet om snel een opvolger te vinden. Die komt nu pas in maart binnen (Alex Kroes, red.). Voor je het wist, zat je als RvC in een front waarin je niet wil zijn.”

In een interview met het Financieel Dagblad poogde Eringa uit te leggen wat de taken zijn van de technische staf, directie en RvC. “Boem, daar kwam het verwijt dat Eringa zijn straatje wilde schoonvegen. Zo werd het geframed. En dan kom je bij de twee D's terecht: Driessen en Derksen. Dat zijn in hun vak goede mensen, denk ik. Maar ik heb die mensen nog nooit gesproken. Ik spreek met veel journalisten, maar dat hebben zij nooit gedaan. Zij zijn wel enorme aanjagers geweest van sentiment. Driessen plaats ik dan nog een beetje in de hoek van journalisten, Derksen in het amusement. Beiden kunnen zo beeldbepalend zijn. Het ging om beelden die heel ver af zitten van de werkelijkheid. Zo werd geschreven wat ik van Hendriks vond, maar daar was geen letter van waar.”