Derksen ziet slechts één podium waar Henderson schittert, en dat is niet op het veld

maakt nog geen onuitwisbare indruk als speler van Ajax, zo concludeert Johan Derksen na twee wedstrijden. De middenvelder geeft in zijn ogen ‘alleen maar risicoloze passjes’. René van der Gijp is ook nog niet geïmponeerd.

“Hij pakt de bal, kijkt vooruit en wij denken allemaal thuis: het gaat nu gebeuren. Maar het gebeurt niet!”, zegt Van der Gijp lachend bij Vandaag Inside. Tafelgast Özcan Akyol zag dat Henderson zich na de 3-2 nederlaag tegen sc Heerenveen beklaagde over de niet-toegekende 3-3 in blessuretijd en stoorde zich daaraan. “Als je zo'n ster bent, moet je je ook waardig gedragen.”

"Het is helemaal geen ster, joh”, antwoordt Derksen echter. “Het is een waterdrager. Het was altijd al een waterdrager. Een goede waterdrager.”

Derksen ziet één pluspunt aan Henderson

Derksen ziet slechts één podium waar Henderson wel schittert: voor de tv-camera's. “Hij is wel goed in de interviews. Het is een aardige jongen in de interviews, die Henderson. Maar daar is hij niet voor gehaald. Zes miljoen euro per jaar voor de interviews…”