Programma Nations League bekend: Oranje opent met thuiswedstrijd

Het Nederlands elftal werd donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de Nations League gekoppeld aan Hongarije, Duitsland en Bosnië en Herzegovina en nu is ook het programma bekendgemaakt. De formatie van bondscoach Ronald Koeman begint op 7 september met een thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina en sluit de groepsfase af met een bezoek aan het Oost-Europese land op 19 november.

Oranje krijgt in de eerste groepswedstrijd van de vierde editie van de Nations League dus meteen de kans om zich te revancheren voor het teleurstellende resultaat in de laatste ontmoeting met Bosnië en Herzegovina. Waar het Nederlands elftal zich in 2018 nog wist te kwalificeren voor de Final Four van de Nations League, moest het twee jaar later genoegen nemen met een tweede plaats achter Italië. De ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer liet het destijds vooral liggen op bezoek in Bosnië, waar het niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel.

Bosnië en Herzegovina is een van de drie landen die donderdagavond uit de koker kwam als tegenstander van het Nederlands elftal. Koeman en zijn manschappen nemen het vanaf september ook op tegen Duitsland en Hongarije. Oranje stond in de Nations League al tweemaal eerder tegenover de Duitsers. Beide keren in 2018. Na de 3-0 overwinning in de eigen Johan Cruijff ArenA bleef het in Duitsland lang spannend, maar was een 2-2 eindstand uiteindelijk voldoende voor kwalificatie voor de finaleronde. De volgende ontmoetingen met de oosterburen in de Nations League staan voor 10 september (thuis) en 14 oktober (uit) op het programma. Hongarije is op 11 oktober (uit) en 16 november (thuis) de tegenstander.

Programma Oranje in de Nations League:

7 september: Nederland - Bosnië en Herzegovina

10 september: Nederland - Duitsland

11 oktober: Hongarije - Nederland

14 oktober: Duitsland - Nederland

16 november: Nederland - Hongarije

19 november: Bosnië en Herzegovina - Nederland

De tijdstippen en locaties worden in een later stadium gecommuniceerd. De nummers één en twee van de groepen in Divisie A plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League. Daarin wordt in onderlinge duels gestreden om vier startbewijzen voor de halve finales. Tijdens de voorgaande edities kwalificeerden de groepswinnaars zich rechtstreeks voor de Final Four, maar de UEFA heeft nu dus iets nieuws bedacht.