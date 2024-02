Duitse media richten zich tot PSV-trainer Peter Bosz: 'Geïrriteerd, dat moet hij zijn!'

PSV heeft dinsdagavond op de Duitse media een sterke indruk dan Borussia Dortmund. De oosterburen zagen dat PSV de betere ploeg was in het Philips Stadion en wellicht wel meer had verdiend tegen een zwak Borussia Dortmund. Peter Bosz zal dan ook niet tevreden zijn, zo denken de Duitsers.

Het Duitse Der Spiegel is van mening dat Der Borussen slecht voor de dag zijn gekomen in Eindhoven. Hoewel het penaltymoment discutabel was, moet de Duitse club daar volgens het medium niet naar wijzen: "Mats Hummels, de recordhouder van de meeste Europese wedstrijden ooit voor BVB, was woedend over de gegeven strafschop. Alleen moet zijn trainer (Edin Terzic, red.) gewoon een slechte prestatie van het team gezien hebben.”

Der Spiegel vervolgt dat ook Bosz geïrriteerd zou moeten zijn, evenals Terzic. “De ex-trainer van Dortmund moet geïrriteerd zijn. Geïrriteerd, omdat zijn team deze wedstrijd niet won. De Duitsers hadden op ieder vlak problemen in Eindhoven", is de conclusie. Het Duitse BILD vond PSV in het tweede bedrijf de sterkere ploeg in Eindhoven; PSV was in de tweede helft lange tijd de betere ploeg. Vanuit het oogpunt van BVB is de uitslag een goed resultaat, vooral gezien de niet echt overtuigende prestatie van vandaag", vindt de krant.

De Duitse krant Welt vond Borussia Dortmund ook tegenvallen tegen PSV, dat volgens de krant telkens beter in de wedstrijd kwam: "Er is dit seizoen zelden veel lof voor BVB. In de uitwedstrijd van de achtste finales bij PSV Eindhoven worstelde Dortmund echter opnieuw en verloor de controle over de wedstrijd. Alleen met een beetje geluk liep het niet slecht af", is de conclusie