El Ahmadi pikt twee Feyenoorders eruit: 'Dramatisch, zó slecht en slap'

Twee spelers van Feyenoord vallen Karim El Ahmadi in negatieve zin op in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen. De bezoekers leiden halverwege verrassend met 0-1, de ESPN-analist is uiterst kritisch op het spel van én , die de laatste tijd juist veelvuldig werd bewierookt.

Laros Duarte zette de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie na een halfuur spelen op een 0-1 voorsprong. De middenvelder schoot met enig fortuin raak via het been van verdediger Thomas Beelen. "Feyenoord zegt echt dramatisch", windt de oud-speler van de Rotterdammers er geen doekjes om. "Wieffer leidt het ene na het andere balverlies", vervolgt El Ahmadi. "En Stengs speelt heel slecht en slap. Ook bij die goal, waarom hou je je handen daar? Je moet gelijk drukzetten, je staat niet in de zestien. Dus daar zit hij er ook niet goed op."

Met de negatieve aandacht voor de thuisploeg is echter niet het hele verhaal verteld, want de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie, FC Groningen, begon fris en fruitig aan het duel waarvoor de club toch bepaald niet als favoriet werd aangewezen. "Groningen deed het goed, die gaven goed druk. Ze hielden het midden écht dicht en dwongen Feyenoord naar de linkerkant, naar Marcos López", analyseert Kees Kwakman, die doelpuntenmaker Duarte als 'absoluut de man of the match' betitelt hoewel de wedstrijd pas halverwege is.

De analisten vragen zich echter wel af hoe lang de ploeg van trainer Dick Lukkien de manier van spelen nog vol kan houden. "Ze leggen er enorm veel energie in, maar op het laatst werden ze wel wat teruggedrongen", zag Kwakman. El Ahmadi beaamt dat: "Dit is wel loodzwaar, maar volgens mij hebben ze daar wel het type spelers voor. Ze doen het hartstikke goed."