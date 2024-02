Emirhan Delibaş moet door Bumble-account per direct vertrekken bij Besiktas

Besiktas heeft het contract van voetballer per direct ontbonden. De Turkse voetballer kwam de afgelopen weken op sociale media in opspraak, nadat een Bumble-profiel met zijn naam en foto's werd ontdekt door voetbalsupporters. Op de datingapp stond bij Delibas een andere leeftijd weergegeven dan in werkelijkheid klopt.

Op sociale media gingen de afgelopen tijd foto's rond van het Bumble-profiel van de Turkse voetballer. Opvallend is dat de middenvelder 21 jaar is, maar op de datingapp stond weergegeven dat de Turkse voetballer 24 jaar oud is. Volgens verschillende Turkse media heeft Besiktas besloten om het contract van Delibas te ontbinden, waarvoor bovenstaand genoemde informatie de belangrijkste reden is.

"We hebben in onderling overleg afscheid genomen van profvoetballer Emirhan Delibas. Wij wensen Emirhan Delibas succes in zijn toekomstige carrière en presenteren dit aan het publiek", schreef Besiktas maandag op X. Inmiddels heeft de voetballer zelf ook gereageerd. Delibas benadrukt dat het gaat om een Bumble-profiel dat niet van hem is rekent af met de geruchten over zijn account op de datingapp.

"Ik wil rechtstreeks communiceren over de valse geruchten die de laatste tijd de ronde doen", schreef de middenvelder kort nadat bekend wordt dat Besiktas afscheid van hem neemt op Instagram: "Ik verwerp de laster van de nepaccounts, schrijft de middenvelder. "Ik wil graag benadrukken dat mijn loyaliteit aan het team niet in twijfel getrokken kan worden."