Interesse van Besiktas in basisklant Feyenoord leidt niet tot paniek in De Kuip

wordt in verband gebracht met een overstap naar Besiktas. De transfermarkt sluit in Turkije vrijdagavond om 23.59 uur, waardoor de verdediger van Feyenoord nog zou kunnen overstappen. Volgens 1908.nl is echter nog geen sprake van ‘informele of formele toenadering’.

De Turkse journalist Mustafa Özgür Sancar meldt donderdag op X dat de komst van Trauner een 'prioriteit' is voor Besiktas, de huidige nummer drie van de Süper Lig. Hij voegt eraan toe dat er ‘geen overeenstemming’ is bereikt met Feyenoord. Vanuit Rotterdam is het verhaal dus zelfs dat er nog geen toenadering is geweest, waardoor de fans van Feyenoord zich geen zorgen lijken te hoeven maken.

Bovendien is er nog een complicerende factor: Trauner raakte woensdagavond geblesseerd in de gewonnen bekerwedstrijd tegen AZ (2-0). Het gaat om een hamstringblessure. Daardoor zou Trauner momenteel ook niet medisch gekeurd kunnen worden en lijkt het waarschijnlijk dat Besiktas de aandacht verlegt naar andere opties. De Oostenrijkse verdediger heeft een contract tot medio 2026 in De Kuip.