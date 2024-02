Eredivisie-wedstrijd op scherp: hooligans slaan supporterscafé kort en klein, fotograaf aangevallen

Hooligans van PEC Zwolle hebben een café in Deventer aangevallen waar fans van Go Ahead Eagles waren. De politie meldt op Twitter dat er vijf mannen uit Zwolle zijn aangehouden en dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Op een foto die de politie deelt is te zien dat ramen van het café De Huiskamer zijn gebroken. Volgens De Stentor is 'geen ruit meer heel' en is 'overal op straat glaswerk te vinden'. Ook zou een 112-fotograaf zijn aangevallen. Die is samen met een ander persoon naar het ziekenhuis gegaan.

Burgemeester Ron König betreurt het incident. "Dit is buitengewoon vervelend. Het is ook echt niet meer grappig. Ik heb dan ook te doen met de buurt. Zo'n confrontatie tussen supporters komt heel intimiderend over voor de buurt zo in aanloop naar de wedstrijd." PEC en Go Ahead spelen volgende week zondag tegen elkaar in De Adelaarshorst.