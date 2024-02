Erik ten Hag blijft maar winnen met Manchester United na droomstart op Kenilworth Road

Manchester United heeft zondag de lastige uitwedstrijd tegen Luton Town gewonnen. In een wedstrijd die wervelend begon, met drie doelpunten in het eerste kwartier, trokken de elf van Erik Ten Hag de overwinning uiteindelijk nipt over de streep: 1-2. Bij United was Rasmus Højlund de gevierde man, hij nam beide doelpunten voor zijn rekening.

Bij United stonden exact dezelfde elf namen op het wedstrijdformulier als afgelopen zondag tegen Aston Villa. Bij Luton Town viel vlak voor de aftrap, tijdens de warming-up, topscoorder Elijah Adebayo uit wegens een blessure. Hij werd vervangen door Cauley Woodrow. Trainer Rob Edwards van Luton had daarnaast in zijn basis elf een plekje ingeruimd voor Tahith Chong.

Artikel gaat verder onder video



De ploeg van Erik Ten Hag schoot uit de startblokken aan Kenilworth Road. Al in de eerste minuut kon Højlund alleen op keeper Thomas Kaminski af, na een slechte terugspeelbal van Amari’i Bell. De Noor omspeelde de keeper en werkte de bal rustig in het lege doel: 0-1. Zes minuten later zat United op rozen toen Alejandro Garnacho van buiten het strafschopgebied op doel schoot, maar Højlund op zijn weg vond. Dat kwam United goed uit, want de bal verdween via de borst van de aanvaller in het lege doel: 0-2.

Zo leek United de wedstrijd voortijdig te beslissen, maar Luton gaf zich niet zo makkelijk gewonnen. In de veertiende minuut probeerde Chong uit de draai op doel te schieten, maar zijn poging werd gekraakt. De bal kwam echter terecht bij spits Carlton Morris, die de bal simpel achter de uitgekomen André Onana kopte: 1-2. Dat was, ondanks enkele goede mogelijkheden voor Luton Town, tevens de ruststand.

In de tweede helft hanteerden beide ploegen hetzelfde moordende tempo als voor rust. Luton zette United constant onder druk en de ploeg uit Manchester loerde op snelle counters. Die snelle counters kwamen er, maar zowel Bruno Fernandes als Garnacho wisten na het passeren van de keeper de bal niet in het lege doel te werken. Daardoor bleef het lang spannend en mocht Luton tot de laatste minuut hopen op een stunt. Maar ondanks enkele mogelijkheden en een kopbal van Ross Barkley op de lat bleef die stunt uit. Daardoor boekt United voor de vierde keer op rij een zege in de Premier League. Luton Town blijft strijden tegen degradatie en verdedigt in die strijd een voorsprong van één punt op naaste achtervolger Everton.